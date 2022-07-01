李家超：任内是香港由治及兴的关键期 会在问题萌芽时介入

香港/政治

第六届香港特区政府今天起履新，新任特首李家超在就职礼上致辞时表示，未来五年是香港「由治及兴」的关键时刻，港府会迎难而上解决问题，领导官员更会在问题萌芽时主动介入。

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第六任特首李家超及其政治问责班子今(1日)早在中国国家主席习近平监誓下履新，李家超随即为新一届俨如英国内阁的行政会议成员监誓，并发表讲话。他表示，任内将带领团队建立一个关爱共融、充满发展机遇、希望和活力的香港。

他指出，《香港国安法》的实施，让香港「由乱到治」；面前五年，则是香港「由治及兴」的关键时刻，港府会「务实有为，…以结果为目标」，去解决社会问题和为市民解困。「领导官员会在问题萌芽时主动介入，积极指挥」。李家超没有解释这与中国强调要把敌对势力和思想打击于萌芽状态的做法有何分别。

李家超当选后强调施政「以结果为目标」，已经引起社会质疑，是否为达目标可以不择手段或忽略程序公义。

李家超致辞时又强调，会全面提升香港的竞争力，发展经济，包括中港结合，把创科及各领域做大做强，提升创科力量。他相信，发展是解决社会问题、改善民生的金钥匙。他又期望，把香港建成一个中外艺术文化之都，提升香港的国际定位。

另外，李家超表示，为防范于未然，港府会确保香港有能力应对包括国家安全、金融安全、食物卫生安全、物资供应安全等风险；另会用好话语权，派员及代表团到海外，说好香港故事。 出席第六届港府就职典礼的嘉宾还有中国第一夫人彭丽媛、身兼政协副主席的港澳事务办公室主任夏宝龙、中央驻港联络办公室主任骆惠宁，以及香港立法会议员、港区全国人大代表和政协委员、政经贤达及驻港使节等约1300人。

而在就职礼前，李家超已率领港府成只及嘉宾出席升旗礼。