空客突传在中国赢下292架飞机巨额订单

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尽管中国航空交通因新冠病毒疫情大流行而瘫痪，但对飞机的需求仍然巨大。 四家中国航空公司周五宣布，它们向空中客车公司定下了292架A320系列飞机的超级大订单。不过，消息尚且没有证实此订单不是意向订单。

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据法新社今天报道称，中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司和深圳航空公司的订单，按清单价格计算，总额接近370亿美元。

对空客来说，这些尚未最终确定的订单，表明了中国航空市场积极的复苏势头和繁荣的前景。

中国东航将购买100架A320neo系列飞机，而中国南航将购买96架相同型号的飞机。国航及其子公司深圳航空将分别购买64架和32架A320neo飞机。

中国这些航空公司没有说明涉及哪些A320系列机型。但据一位接近此协议的消息人士称，这些机型包括能够承载更多乘客的A320和A321，以及一些较小的A319。

所有的交付都计划在2023年至2027年之间完成，法新社说，这表明该合同是在很久之前就谈判，因为对于面临单通道飞机高需求的空中客车公司来说，可用的交付数量变得稀缺。

虽然受到新冠病毒疫情大流行的削弱，但世界各地的航空公司正在寻求为全球交通增长做准备，预计未来20年的交通增长将比2019年翻一番。为此，他们正准备用更现代的飞机取代现有的机队。未来这些飞机消耗的燃料更少，因此排放的二氧化碳也更少。

虽然中国的航空运输因国家严格的疫情限制而仍然萎缩，但预计在未来几年将出现爆炸性增长。根据空中客车公司的预测，到2040年，在中国服役的飞机机队预计将增加两倍，达到近11,000架。 截至5月底，这家欧洲飞机制造商的订单总数超过了8000架A320系列飞机的订单。

据该报道，几个月前，当被问及尽管有长期增长的前景，但几年来没有中国的订单时，空客执行主席纪尧姆-福瑞表示他有信心。他说，"将有必要更新这个订单，以便空客能够重新获得知名度。"

据一位接近此事的消息人士称，这份巨额订单也加强了这家欧洲飞机制造商在2025年前将其生产速度提高到每月75架A320飞机的雄心。

一些供应商，包括发动机制造商赛峰集团，对这种出机率的适当性表示怀疑，因为这将涉及到投资和未来的预期需求。

空中客车公司在疫情大流行期间曾大幅减产，目前已开始逐步增加产量，到2021年底每月有45架A320系列飞机。它预计到2023年夏天，尽管最近几个月供应紧张，招聘偶尔出现困难，但每月仍能生产65架飞机。

该报道称，该订单是在中国尚未对本国飞机制造商Comac的C919喷气机进行认证的情况下签订的，该喷气机旨在与空客320和波音737 MAX竞争。据Comac公司称，其中815架飞机已被中国公司订购。

在范堡罗国际航展（英国）的前几天，这是飞机制造商宣布这类订单的传统机会。空客的订单，被认为也是波音公司及其737 MAX的一个挫折，它在12月被北京认为适合恢复飞行。

这家美国飞机制造商也寄希望于巨大的中国市场。而周五宣布空客订单的四家航空公司也已经是MAX飞机的客户。