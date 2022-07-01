美国联邦通信委员会要求谷歌及苹果运用删除“抖音”

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美国联邦通信委员会专员Brendan Carr日前致函Google和苹果，要求这两家科技公司将社群平台TikTok从其App商店中删除，理由是其秘密收集大量的敏感数据，恐造成国家安全风险。

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据新头壳署名陈昆翔报道称，美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission,FCC）专员28日在给Google和苹果的执行长Sundar Pichai和Tim Cook的一封信中表示：“TikTok是一款供数百万美国人使用的平台，它收集了大量美国用户的敏感数据。TikTok总部位于北京的字节跳动公司，该公司受制于中国共产党，中国法律也要求其遵守中国的监视要求。很显然，北京政府能不受限制地使用这些敏感数据，TikTok广泛的数据收集造成了国家安全风险。”

在Brendan Car发布报告后，TikTok迅速进行了辩护，并宣布将把所有美国用户的数据转移到甲骨文云端服务器（Oracle Cloud Infrastructure）上。未来抖音本部的数据中心将会删除美国用户的私人数据，并完全转向位于美国的甲骨文云端服务器。TikTok还说明，他们也在根据这项工作进行运营变更，包括最新成立的新部门，将由美国人领导，并专门管理TikTok的美国用户数据。

据该报道，TikTok收集用户数据的做法多次受到质疑。