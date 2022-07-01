美情报总监：中国仍准备武力攻台

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台媒引述美国国家情报总监海恩斯表示，俄罗斯侵乌可能引发中国对台湾采取类似行动的担心“看来并无成为现实，至少目前还没有。”他说，中国国家主席习近平清楚地知道统一台湾的重要性，并继续优先选择以和平的方式实现统一，而非武统。

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据新头壳媒体署名胡冠廷报道称，美情报总监指中国仍准备武力攻台。

海恩斯（Avril Haines）29日在华盛顿一场讨论会上指出，现在没有迹象显示习近平正打算以武力夺取台湾，“即使他正在为这样的可能性做准备。”他说，俄罗斯入侵乌克兰可能引发中国对台湾采取类似行动的担心“看来并没有成为现实，至少目前还没有。”海恩斯强调，习近平仍希望以和统代替武统，进一步解放台湾。此外，美国资深国防官员们也多次警告中国在南中国海和台湾周边地区的行为更加咄咄逼人，并正以第二次世界大战以来最大的规模增强军力。而北约昨日也表达了相同的忧虑，指责北京当局“欺凌邻国、威胁台湾”。

北约秘书长斯史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在西班牙首都马德里举行的北约峰会上说，中国不是我们的对手，但我们必须对其带来的挑战保持警惕。他接着补充说，我们看到莫斯科与北京不断深化的战略伙伴关系，中国不断增强的决断自信和胁迫政策对我们的盟友和伙伴们带来安全风险。

据该报道，而美国商务部昨日则对五家向俄罗斯提供军事支持的中国公司实施出口限制，海恩斯在被问及有关出口限制时表达了相同的忧虑，他表示，“他们（指中国）非常努力和公开地不批评俄罗斯，同时我们的确看到他们正在幕后以各种方式帮助俄罗斯。”此前，美国其他官员们表示，目前没有证据显示中国政府正直接为俄罗斯在乌克兰的军事行动提供军事支持。