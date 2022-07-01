英美指北京毁对港承诺 削弱稳定全球秩序的规则

香港/政治

在香港主权移交中国25周年前夕，英美批评中国没有信守承诺，剥夺港人的民主参与、基本自由和独立的传媒，瓦解香港的公民社会，当中，白宫国家安全委员会形容，这削弱(undermine)了港人先由和以规则为基础去维持的全球稳定秩序。两国均敦促中国信守承诺。

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美国国务卿布林肯当地时间周四发表声明，指现今是中国承诺「一国两制」五十年不变的中间点，但香港和北京当局显然已把民主参与、基本自由和独立的传媒剔出承诺之外。

他又说，在2019年上百万港人上街反对修订逃犯条例之后，北京订定《港区国安法》，两年来，法例既削弱香港自治，又摧毁了港人的权利和自由。结果是，不少反对派人士被关押至今、独立的传媒机构被搜、公共艺术品被移除、民主机制被削弱、悼念活动不能进行，以至议员被褫夺资格，然后，中港官员更发布不实讯息，把事件归咎于境外势力。凡此种种，其实只是要剥夺曾对港人承诺的自由。他重申，会与港人并肩，争取恢复港人应有的自由。

同日，白宫国家安全委员会发言人尉新(Adrienne Watson)亦发表声明，指香港的民主制度被瓦解，司法机构承受前所未有的压力，学术、文化和新闻自由被扼杀，以及数十个公民社会组织和新闻机构被迫解散等，有关行为，既削弱了港人的基本自由，亦破坏了以规则为基础去维持的全球稳定秩序 。

发言人续称，昨日亦刚好是中国为香港制订的国安法实施两周年的日子，中国相关治港政策已动摇香港的体系、规章和制度，这都是国际社会对香港的信心所在，亦是其经济中心的基础。她敦促北京遵守国际承诺，并要求香港当局尊重获基本法保障的人权和自由。

在英国，首相约翰逊在伦敦时间周四发表网上录像讲话，指在过去一段颇长时间，北京政府未有恪守《中英联合声明》的义务，令港人的权利自由，以及香港的持续进步和繁荣受到威胁，英国因此提供途径，让持有英国国民(海外)(BNO)身分的港人到英国定居，至今已有12万港人及其家人移居当地，一个尊重而非刑事化表达、集会及结社自由的地方。他强调，这不是要放弃香港，英国将致力促使北京恪守承诺，确保港人治港。