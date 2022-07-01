评论指习总访港安排已见引入中国制度 一国两制安排更见明朗

香港/习近平

习近平保安之严密，可从他抵港時时发表简短讲话只有四名官员可以靠近，可见一班。采访记者距离讲话台有15米远。

中国国家主席两日合共留港十小时后，已于今(1日)午返回中国内地，但他旋风式访港却留下不少影响。时事评论员刘锐绍称，习的访港行程已见渗入中国制度，并敢于首次在香港回归庆祝大会这种场合要求港人不要干预中共的制度。对于习近平表明「一国两制」应该长期坚持，人大常委谭耀宗则认为，这可释除社会疑虑，为香港社会的未来发展指明方向。

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刘锐绍向本台指出，习近平访港的整个安排已可看见引入了中国制度，例如他访港的消息公布后，时任特首林郑月娥及当时仍属候任特首的李家超发表声明，对习访港表示欢迎和衷心感谢，认为是彰显北京的中央政府对香港的重视和支持。他指出，这种地方领导人发稿欢迎中央领导人到访是中国的普遍规矩。

此外，过往领导人访问香港这个「示威之都」时，只是要求不要让领导人面对反对声音，故此社会民主联机(社民连)仍可「抬棺材」抗议，只是要去到领导人看不见的示威区；但今次则是禁止抗议出现。

根据社民连主席陈宝莹披露，「7.1」前已有警员接触该党的友人和义工，询问他们「7.1」会否有公众活动，即使陈宝莹公开表明该党不会有抗议后，包括前主席黄浩铭和吴文远等六名社民连成员仍被「国安警察」跟踪和上门搜查，又提醒他们不要在回归日举行示威。陈对《基本法》赋予的和平请愿权利「如临大敌」，深感遗憾和荒谬。

至于习近平在港使用国产「红旗」防弹轿车，而不像五年前访港般用港府的宝马房车，以及夜宿深圳，刘锐绍称，那更是「不放心」香港的表现，「可能习近平连自己怕什么都不知道」。

他又说，虽然习近平对香港诸多不放心，但他不会放弃一个如此重要的、在国际社会上曝光的机会，因为这既可显示其存在感和权力感，亦可证明他大权在握，即使「离境」也不会有丝毫影响。

谈及习近平在讲话中嘱咐港人不要干预中国内地的制度，刘锐绍称，习近平在最近的《求是》杂志中撰文，指出国家安全就是制度和政权安全，故此要求港人不要干预国内制度的调子是早已存在，但在如此正式的场合向港人发话，则是第一次。