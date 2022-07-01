香港回归中国25年：罗冠聪谴责 "北京背信弃义"

香港/罗冠聪

今天7月1日，香港庆祝回归25周年。1997年，香港这个英国殖民地重新回归中国。从那时起，香港自治权和生活方式再保留50年的希望与诺言就破灭了。本台报道称，最能反映香港人所经历的动荡与变化，莫过于罗冠聪的流亡生活。

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罗冠聪Nathan Law是香港前学生领袖和2014年 "雨伞运动 "的领导人，他被提名为诺贝尔和平奖得主，现在被北京通缉。罗冠聪将面临几十年的监禁。RFI在这位香港持不同政见者首次访问法国时与他会面。

据本台记者海克-施密特报道采访罗冠聪，“今年是香港回归25周年，对你来说是否有一种苦涩的味道？”

罗冠聪称，北京政府已经背叛了香港人。在1997年回归的时候，中国向他们承诺了自治、自由和民主。但25年后，这些承诺都没有得到兑现。香港的自治、自由和民主没有被保留。因此，我们在争取确保这些承诺得到兑现，因为香港人应该得到这些承诺。

法广：五年前，在回归20周年之际，香港民主运动曾如火如荼，你作为一名学生领袖，被选为香港议会最年轻的议员。今天，一切都变了：你的反对党 "Demosisto "被解散了，你的朋友在监狱里，你不得不与你的家人断绝一切联系，因为你是北京通缉的逃犯。

罗冠聪：我的生活已经被颠覆了。2016年，我当选为立法会代表，那时我23岁。但北京干预并迫害了我。所以我在2017年被弹劾，并因参与雨伞运动而入狱。2020年《国家安全法》通过后，该法将言论自由定为犯罪，我被迫逃离了香港。今天，我是一个政治难民，流亡在伦敦。我的生活反映了香港的现实。香港不再是一个可以表达不同政治观点的地方。香港只是一个像许多其他城市一样的中国城市。

北京希望发出一个非常明确的信息。中国声称，颁布《国家安全法》和对示威活动的镇压为香港带来了稳定，人们生活得很幸福。情况显然不是这样的! 人们不再提高他们的声音，因为这是被禁止的。如果他们这样做，他们将被监禁多年。北京想更多地控制和钳制公民社会。因此，香港回归的周年纪念日对我们来说显然是一个悲伤的日子。一个相信民主的人不能和这样的政府一起庆祝这个日子。只有独裁者才会庆祝这个纪念日。

法广：香港的一些历史将从新的教科书中被删除，包括 "英国殖民地 "一词。你如何解释这个问题呢？

罗冠聪：北京想歪曲历史以使镇压合法化。鉴于中国的所有谎言，这并不令人惊讶，但我们有义务说这不是事实。我们不夸耀我们是英国的殖民地，但这是一个事实。我们不能为了政治目的而否认它。孩子们将在学校学到这些谎言，谎言在教科书中传播。这也是许多香港人离开这个城市的原因。

法广：12万名香港人已经选择到其他地方居住。西方国家如何支持那些想留下来的人，你期望国际社会对中国采取什么态度？

罗冠聪：制裁是施加压力的一种方式，但不是唯一的方式。我们还必须制定机制来保护我们的民主制度。一个例子：我们都同意，让我们如此依赖俄罗斯的能源是一个错误。俄罗斯利用这种依赖性使我们陷入更加脆弱。但我们对中国的依赖要大得多。我们已经向中国人敞开了大门，中国利用这一点，用中国的宣传侵入我们，并加强他们的独裁统治，诋毁我们的民主制度。中国将利用一切可能的杠杆与方式方法来渗透我们，攻击我们的政治制度。我们的政治家应该考虑到这一点。