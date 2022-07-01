200百万人游行历史成绝唱 香港今年只有维稳

中国/香港

今天是香港主权移交25周年，由2003年开始“民阵”每年都举办七一游行，2019年港府计划修订逃犯条例，破纪录55万人上街。但因香港国安法箝制，七一已没有市民发声的机会，只有政府维稳。

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据中央社今天报道称，香港今年七一没有游行只有维稳。

民间人权阵线于2002年成立，2003年开始主办七一游行，因当年港府拟推动基本法第23条立法，加上SARS疫情导致299人死亡，民不聊生，估计50万人走上街头，港府随后撤回立法提案。之后每年民阵都主办七一游行，当时的香港政治环境也影响了参加游行人数。2004年的七一游行，参与人数增加至53万人，当时香港特首董建华没做完第2任期，2005年3月宣布辞职。之后的七一游行人数曾减至不到10万人。参加七一游行人数多寡，也反映了当时香港市民对政府的不满程度。

2014年6月中国国务院新闻办公室发表“‘一国两制’在香港特别行政区的实践”白皮书，声称北京中央对香港特别行政区具有全面管治权，当年七一游行又增至51万人。

2019年香港政府计划修订逃犯条例，民阵于6月9日及16日举办游行，分别有100万及200万人参加。同年七一游行也有55万参加，创下最多人数参与纪录。

据中央社，2020年6月30日香港国安法实施，此前港警以防疫为由，首度不同意民阵七一号召民众上街。前民阵召集人岑子杰2021年1月因涉及民主派立法会初选案，被警方以涉嫌“串谋颠覆国家政权罪”拘捕。2021年民阵没有申办七一游行，同年8月宣布解散。