香港海域风电工程船断两截沉没 官方沉默

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中国一艘安装海上风电机的工程船昨天抛锚，今天在芙蓉台风侵袭下于广东阳江海域沉没，多名船员落海失踪，仅3人获救。中国官方迄今保持缄默未通报，南海救助局昨天救援的消息还被下架。早前中国官方对灾难事故曾迅速作出反应。

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据中央社今天报道称，中国工程船“福景001”号2日在芙蓉台风侵袭下于广东阳江海域沉没，多名船员落海失踪。

据香港海事处通报，这艘失事的船只名为“福景001”号。消息说，该工程船香港海域断成两截多人失踪。

据通报称，香港海上救援协调中心今晨接到广东救援协调中心通知，指福景001号在香港西南面约300公里的大陆水域发生事故，须弃船及撤离船上船员，要求提供紧急救援服务；中心随即协调香港政府飞行服务队进行搜救工作。

香港政府飞行服务队Instagram通报，2日早上7时25分接获海上救援协调中心通知，一艘工程船在香港西南约300公里发生事故，船身断开两截，大约30名船员弃船逃生。

据通报，南海救助局海洋救助船已经到达现场，但由于事发地点是台风暹芭（芙蓉）中心附近，天气非常恶劣，令搜救行动非常困难。飞行服务队仍派出多架次定翼机、直升机前往救援。

从飞行服务队发布的影片可见，现场风浪非常大，工程船船身断裂，持续下沉几近覆没，飞行服务队直升机人员将滞留在甲板的部分船员救起。

据香港晚间消息显示，福景001号已沉没。

据3名获救船员透露，当时船身严重倾侧及断裂，他们在直升机到场前只能抓紧船上围栏，而其他船员在首架直升机到场前可能已被海浪冲走。

据中央社说，福景001号为中国籍工程船，隶属江苏华景智云工程技术有限公司，是海上风力发电机的安装平台。该公司发文显示，福景001号6月6日在粤电阳江公司的海上风电场项目正式开工，项目就在事故海域。

搜索百度显示，2022年7月1日下午，交通运输部南海救助局湛江救助基地接到险情来电：某工程船在阳江溪头港外抛锚，因今年第3号台风暹芭临近，船上38名工程人员需紧急撤离上岸，请求专业救助力量援助。

据该报道，但南海救助局发出上述通报，腾讯网转载后，文章遭下架，已无法搜索全文。

南海救助局网站至截稿仍无法连线，中国官方保持缄默。陆媒虽转发港媒消息，但对福景001号略而不提。

台风芙蓉今天下午3时在广东阳江到海南琼海之间沿海登陆。

查询船舶自动辨识系统（AIS）显示，福景001号最后位置就在阳江近海。

网络消息称，一艘工程船2日在香港西南海域断成两截几近覆没，约30名船员弃船逃生。

中央社报道指，一艘工程船今早在香港西南海域断成两截几近覆没，约30名船员弃船逃生。香港政府飞行服务队获报后出动搜救，但因事故现场在芙蓉台风中心范围，风浪太大，目前仅救起3人，已有多人失踪。

香港政府飞行服务队Instagram通报，2日早上7时25分接获海上救援协调中心通知，一艘工程船在香港西南约300公里发生事故，船身断开两截，大约30名船员弃船逃生。

中国交通运输部南海救助局海洋救助船已经到达现场，但由于事发地点是台风暹芭（芙蓉）中心附近，天气非常恶劣。

香港政府飞行服务队派出一架定翼机与多架次直升机前往现场进行搜救。

据官方香港电台报导，现场风速高达每小时144公里，能见度500公尺，海面涌浪10公尺。加上附近有多个风力发电机，增加搜救难度及危险性。令搜救行动非常困难。

从飞行服务队发布的影片可见，现场风浪非常大，工程船船身断裂，持续下沉几近覆没，飞行服务队人员将滞留在甲板的部分船员救起。

据3名获救的船员透露，当时船身严重倾侧及断裂，他们在直升机到场前只能抓紧船上围栏，而其他船员在首架直升机到场前可能已被海浪冲走。

据飞行服务队表示，由于失踪人数众多，在入夜前尽量扩大搜索范围，并在安全情况下将搜救行动延长至夜间。