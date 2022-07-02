崔健以新专辑“飞狗”喜获台湾金曲奖最佳华语男歌手奖

崔健

台湾的第33届金曲奖颁奖典礼7月2日晚间在高雄举行，最佳华语男歌手奖由拥有“中国摇滚教父”之称的崔健夺得。他透过奖项代领人表示，金曲奖清楚告诉了他下一站的方向。

广告 继续浏览后续

据中央社报道：今年入围金曲奖最佳华语男歌手的歌手，包含卢广仲、许钧、YELLOW黄宣、马念先、裘德及崔健。其中，许钧、裘德及崔健无法亲临现场，该奖最终由颁奖人顽童MJ116宣布得奖人为崔健。

被誉为“中国摇滚教父”的崔健，出道38年间见证中国摇滚乐从无到有的历史，并以“花房姑娘”、“一无所有”等歌曲闻名乐坛。去年他在60岁生日推出专辑“飞狗”，希望唱出对自我的最新认识。

崔健通过代领人表示，自己确实得过一些奖，但从来没有写过获奖感言，甚至连准备都没有过。“如果大家有机会看到或听到这篇稿子。有一点是肯定的；它确实是我写的！”

崔健透过文字转述表示，如果说音乐像个旅程，中途有很多停车站。任何一站都有可能是一个目的地。“我相信有人能听出来‘飞狗’这张专辑曾经有过很多不同的目的地，但都是一时的。现在我终于明白了；它从来就没有过终点站！”

崔健说，金曲奖是一个历史悠久、装修讲究、有点温馨一个中转车站，清楚地告诉了他下一站的方向，似乎在说：“一个新的时代在等待著你，你是否已经准备好了下车！”而曾经有的经历加上曾有过的质疑，会变成一张新的车票，可以登上、通往一个更赋有挑战和质疑世界的音乐列车。