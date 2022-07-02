抖音向美国国会保证不把美国人个资交给中国当局

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中国抖音TikTok向美国参议员保证，它正在采取措施满足美国政府关于数据保护和规范美国境外访问的要求。抖音遭美国网络安全监管部门指控多次将美国用户个资转传给中国当局，该机构要求美国谷歌苹果等软件下架抖音设置以保护美国用户安全。抖音说，中国当局没有要求分享美国人个资数据。即使要了，抖音也不会答应。

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TikTok就数据安全问题向美国国会作出保证。据法新社报道称，抖音TikTok向美国参议员保证，抖音正在采取措施满足美国政府关于数据保护和美国境外访问的要求，规范包括其母公司中国字节跳动集团的员工。

抖音的这封信保证信件最初由《纽约时报》透露，TikTok向法新社证实，是由抖音通过官网发送给美国九名共和党参议员的。该信件回答了早前由当选官员提交的关于TikTok数据的存储和访问的问题。

为了回应美国当局的要求，抖音TikTok在6月中旬表示，抖音的所有的美国用户有关的数据现在都储存在属于美国甲骨文集团的服务器上。

6月中旬BuzzFeed的一篇文章揭露，位于中国的员工可以访问这些抖音美国用户个资数据。

据抖音信件称，"中共没有要求我们分享这些数据。"TikTok再次声称说，“我们没有与中国共产党分享任何关于美国用户的信息，如果我们被要求，我们也不会答应。”

法新社报道称，此外，抖音的官员解释说，虽然“字节跳动”的工程师可以在平台的计算软件上工作，新的协议将确保他们只能在甲骨文的计算机平台工作，而不会提取任何数据。

中国抖音目前正在接受美国外国投资委员会（CFIUS）的审查，该政府机构负责评估任何外国投资对美国国家安全的风险。

美国前总统特朗普在位时曾对抖音的数据安全表示担忧，并试图迫使字节跳动将其子公司出售给美国公司甲骨文。特朗普还发布了禁止抖音的行政命令，但这些命令在拜登成为美国总统后被撤销。

法新社说，现任美国总统拜登则要求他的政府评估外国拥有的在线网站和应用程序给美国所带来的风险。