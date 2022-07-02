民主荡然无存，何来“浴火重生”？美国政要媒体评习近平访港

香港

7月1日香港回归中国25周年，中国国家主席习近平到港称香港“历经风雨后浴火重生”。美国国务卿布林肯、国会两党议员、美国媒体指出：香港民主已荡然无存，何来“浴火重生”？

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布林肯7月1日透过声明表示，25周年是中华人民共和国承诺“一国两制”框架下香港自治50年不变的中间点，但香港和北京当局很明显地不再将民主参与、基本自由和新闻独立视为愿景的一部分。布林肯指出，香港当局的一切作为都是为了免除其对港人所做的承诺。美国与香港人民坚定地站在一起，呼应港人要求，恢复应许的民主自由。

白宫国家安全会议发言人华森(Adrienne Watson)发表声明指出，眼看香港民主制度瓦解、司法面临前所未有的压迫、学术和新闻自由遭扼杀，已不期待香港还能有下一个25年的自治。华森说，7月1日也是中国《国家安全法》在香港实施两周年，这部法律的强势落实抹杀了香港任何有意义的政治反对力量，扼杀了异议。其结果是，如今几乎所有香港支持民主的政治人士不是在狱中候审，就是在海外流亡。

联邦参议员威克（Roger Wicke）说，香港不是“浴火重生”，而是一个“曾经充满活力的自由之都，现在被一个共产主义政权所挟持”。

联邦众院外交委员会首席议员麦考尔(Michael McCaul)发表声明指出，中共在25年前签署要求其尊重港人自由与民主生活方式的国际条约，但中共践踏这项承诺，摧毁了香港的自由与自治；他强烈敦促中共尊重港人的普遍自由，释放政治犯，回到其在中英联合声明中所承诺的义务。

美国有线电视新闻网(CNN)引述联邦参议员斯科特（Rick Scott）说，“25年前，北京同意香港人应该有民主选举和基本公民自由。2019年，习总书记毁掉了这一承诺。”“我将永远不会停止努力让共产中国对攻击香港民主和基本权利承担责任。”

约翰‧霍普金斯大学（Johns Hopkins University）国际研究学院教授洪浩峰（Ho-Fung Hung）告诉《今日世界观察》（Today’s WorldView），中共在香港实施的国安法和最近一项禁止公众查阅在香港的公司注册数据的提议，引发了国际商界对金融业透明度的担忧。“香港作为中国的国际离岸金融中心，其体制优势的基础普遍受到侵蚀。”

《华尔街日报》发表题为《习近平说香港忠于中央政府才能确保繁荣稳定》的报导，谴责中共当局违反承诺，剥夺了当初承诺给香港50年的自治、实现普选，及许多政治自由。港府逮捕了数十名反对派政治家和活动人士，迫使一些独立的新闻机构关闭，引发大量居民离开香港赴海外谋求新生活，香港正朝着威权主义的未来迈进。