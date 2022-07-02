港台媒：中共20大人事沉浮 谁随习访港可见端倪

中国/香港/20大

中共领导人习近平南下访港庆七一来去匆匆，不过同他随行的访团成员，则是各界观察20大人事可能变动的指标。中央社说，中共拟于今秋召开第20次全国代表大会，届时高层领导班子将改组。

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该报道引述香港“南华早报”（SCMP）今天消息，20大是中共最重要的政治集会，预计今秋揭幕，届时谁能够在高层权力重组占有一席之地，日前随习近平赴港的访团成员，约莫可看出他信得过的人选。这回习近平挑选跟他南下的高官，分别包括中央政治局与中央委员会的委员各两人，虽然港人对于若干人等不是那么熟悉，但他们都是代表现阶段负责香港事务的当权机构。

除了发妻彭丽媛，陪同习近平的还包括中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，习的首席幕僚、中央办公厅主任丁薛祥，中央军委副主席许其亮，外长王毅，全国人大常委会副委员长沈跃跃。丁薛祥与许其亮都是中央政治局的委员，这是由25人组成的中共最高权力机构，沈跃跃和王毅则是次一等的中央委员会委员，王毅另兼国务委员，夏宝龙5年前自中央委员会退休，2020年获任命现职，跌破众人眼镜。

报道引述太和智库高级研究员、清华大学国家战略研究院资深研究员谢茂松分析：“习近平是中共党政军最高领导人，如同5年前的香港行，这回也是所有国家主要部门的高层代表与他同行，而夏宝龙另身兼全国政协副主席。”

分析5年前与这回随习近平访港的访团官员结构，相关人等虽然官衔大同小异但人事已非，上回的随行者大部分不是已经退休，就是快要卸甲归田。唯独首席幕僚丁薛祥两次都跟着习访港，5年前他还只是栗战书的副手，而丁薛祥的老长官则是于2017年入常，并于2018年当选全国人大常委会委员长。

现年71岁的栗战书是当今中共第3号人物，因他达到退休年岁，估计20大后就要走人，现年59岁的丁薛祥，近年来所有重要场合都看得到他亦步亦趋跟着习的身影，普遍认为前途无量，20大可望晋升接班梯队。

据该报道，丁薛祥向来慎思熟虑而且非常重视细节。这回习近平访港于30日下午视察当地的科学园区，因湿热加上台风来袭，他解下领带并解开西装外套，大部分的随行官员也都比照办理。据在场者转述，唯独丁薛祥不顾燠热难耐，照样西装笔挺。

报道称，至于68岁的王毅与65岁的沈跃跃也出现在访港团之中，则令观察人士感到意外。

2017年，中共负责对外事务最高层级官员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，还有当时的人大常委会副委员长兼秘书长王晨，陪同习近平访港。杨与王目前分别72及71岁，一般认为两人将在20大可能召开的时间退休，而且这回都没有陪习访港。至于王毅目前虽是对外事务的二把手，算得上是资历完整的外交官，而且国际驰名。不过王毅的年纪则是他能否在今秋的20大更上层楼的不确定因素，尽管如此，若暂不提他的岁数，普遍看好他是接替杨洁篪的不二人选。

报道称，至于在军方的人事，2017年，习近平访港创下视察驻军的先例，就是由当时的中央军事委员会副主席范长龙陪同。中央军委会是中国军方的最高领导机构。这回习近平再度视察驻军可能因台风缘故并未大张旗鼓，但陪在他身边的将领已换成许其亮，范长龙于2018年告老，但许其亮也72岁，预料20大的人事改组没他的份，届时谁获拔擢统领解放军，有待观察。

中央社报道称，新冠病毒疫情爆发两年多以来，习近平的首次出访就是南下香港庆七一，太和智库高级研究员、清华大学国家战略研究院资深研究员谢茂松说，由习近平挑选的随同高官而论，目的就是要凸显中共对香港的全面管治权。

该报道原文链接：www.cna.com.tw/news/acn/202207020141.aspx