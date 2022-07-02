美媒：美中竞赛焦点转向比拼经济增速

中国/美国/经济增长

美国总统拜登表示，美国将从实力出发与中国竞争，在最近的一条推文中，他援引独立专家的预测称美国今年的增长可能超过中国。据华尔街日报称，这一说法触动了中国政府的神经。

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据华尔街日报署名Lingling Wei报道称，在美国与中国双双面临国内经济挑战之际，中美两国领导人正将大国竞争的部分焦点转向比拼谁的国家增长更强劲。

在过去的一个月里，美国总统拜登两次公开表示，美国今年的经济增速可能自1976年以来首次超过中国。美国白宫称，这一说法是基于独立预测。政策顾问和为政府提供咨询服务的中国经济学家称，拜登的这种说法触动了中国政府的神经。

在上周金砖国家工商论坛开幕式时，中国国家主席习近平意外地宣称中国将采取更加有效举措，努力实现全年经济社会发展目标，也就是重申了中国2022年的增长目标为5.5%左右。这番话似乎在某种程度上是说给白宫听的。

据该报道，在中国，最受关注的经济数据一直是年度经济增长数据，这与美国不同，美国更受关注的是通胀率和失业数据。而且此前几十年，中国一直以两位数的速度增长，美国根本没法比。现在，中国的经济增长目标已降至30多年来最低，而经济学家认为，只要习近平坚持他对新冠零容忍的做法，就连这个目标都无法企及。

与此同时，在疫苗接种和政府大规模刺激措施的推动下，美国经济已经从新冠疫情相关冲击中强劲反弹，尽管眼下高通胀率已促使美国联邦储备委员会以几十年来最快的步伐提高利率。目前，美国经济陷入衰退的可能性加大。

政策顾问和经济学家们说，习近平最近做出的GDP承诺表明，在确保今年中国经济增速超越美国方面，他正承受越来越大的政治压力。习近平正试图为他在今年晚些时候开启第三个任期争取支持。

一些官员称，看起来习近平决心坚持原来的增长目标，从而确保中国经济增速超过美国，哪怕今年中国GDP增速最终没有达到5.5%的目标。一位隶属政府的中国经济学家说，否则，你如何继续讲东升西降的故事呢？

华尔街日报称，长期以来，中国领导人一直渴望在经济上超越美国。

该报道原文链接：cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%8E%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%9A%84%E7%AB%9E%E8%B5%9B%E7%84%A6%E7%82%B9%E8%BD%AC%E5%90%91%E6%AF%94%E6%8B%BC%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%A2%9E%E9%80%9F-11656678908