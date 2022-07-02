香港7.1只少数记者入选远看仪式

香港/7.1

香港“七一”采访高规格设防，先有多间媒体不获邀，再有10余名记者因“保安理由”被要求撤换。最终仅有8人采访升旗典礼，就职典礼也戒备森严，记者上厕所有职员跟随。近前采访习近平绝对不可能。

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据中央社署名沈朋达今天引述消息报道称，中国国家主席习近平相隔5年赴香港，出席主权移交25周年庆祝活动，当地保安戒备森严，媒体采访也不例外。之前先有至少10家外媒和港媒未获港府新闻处邀请，采访庆典等相关活动。6月28日起，再有10多家原已获邀的媒体记者接获通知因“保安理由”无法入场。由于当局要求入场记者需自26日起每天接受核酸检测，因此一些媒体无法换人采访。

香港明报今天引述获准采访的记者表示，最终只有约8名记者采访升旗典礼。记者在1日凌晨1时30分要先到指定场所接受核酸检测，等待结果和安检后，才可前往举行升旗的金紫荆广场，安检严谨。习近平未出席这场在户外举行的活动，但参加了稍晚在会展中心举行庆祝大会和新政府就职典礼。该报引述另一名采访就职典礼的记者说，场内的保安和防疫措施相当严格，出发前要求记者先寄存消毒液、饮用水和雨伞等物品，会场内使用洗手间也有职员跟随，确保“记者在视线范围内活动”。

据该报道，明报还引述香港记者协会主席陈朗升说，习近平2017年访港出席“七一”活动时，港府新闻处有与记协联系，了解采访需要，今年则无此安排，认为是“不与新闻界合作”的姿态。他也促请当局解释上述被拒到场采访的记者涉及的“保安理由”为何？以什么准则审查和筛选记者？否则香港能否维持“资讯之城”地位已是“心中有数”。