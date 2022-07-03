中国外长到访缅甸 军政权拒绝与昂山素季对话

中国/缅甸

中国外长王毅抵达缅甸参加周一开幕的澜湄合作第7次外长会，是缅甸发生军人政变后首位到访当地的中国高级官员。缅甸军人政权表示拒绝与被关押的前领导人昂山素季对话。

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中国外长王毅7月1日抵达缅甸参加周一开幕的澜湄合作第7次外长会，这也是自从去年缅甸军事政变后首位到访当地的中国高级官员。

缅甸军政府发言人此前在缅甸首都内比都记者会上表示，缅甸军人政权拒绝与被关押的缅甸前领导人昂山素季对话。

王毅上次在2021年访问缅甸并与晤昂山素季会晤，但三周后缅甸军方推翻昂山素季文人政府。今年6月23日已从软禁转为单独监禁在军方建设的首都内比都的一座监狱中。

自去年政变下台以来，昂山素季一直被软禁在内比都一个未公开的地点，由几名家庭工作人员和她的狗陪同。这位77岁的诺贝尔奖获得者只是出来过参加对她的审判听证会，她或将面临150年的监禁。

多个国家呼吁缅甸军政府与昂山素季进行对话，未果。

东南亚国家联盟从2021年开始试图用外交手段解决缅甸军事冲突的努力迄今为止失败。

目前缅甸多个地区的战斗仍在继续，当地媒体报道了军政府士兵的杀戮行动。

根据联合国 5 月份提供的数据，自从缅甸军人政变以来，已有近 70 万人被迫逃离家园。