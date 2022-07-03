中国大陆为打入台湾的地下党写传称英烈 台湾称共谍

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中国大陆国务院台湾事务办公室主任刘结一为“血沃宝岛—中共台湾英烈”一书撰写引言，直指共产党人的鲜血洒在台湾，“凝聚了中国共产党与台湾同胞的血肉联系”。

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据中央社今天以“你的匪谍我的英烈 中共为台湾地下党做传”为题报道称，“血沃宝岛—中共台湾英烈”一书由中共中央台办编写，人民出版社、九州出版社联合出版，整理收录了一批20世纪中期中国共产党在台活动史料。国台办官网1日刊出刘结一为该书所撰引言。

刘结一在引言中提到，“无论是反抗日本殖民统治、实现光复台湾，还是反抗国民党独裁统治、争取民族解放，中国共产党始终与台湾同胞战斗在一起”。大批共产党人和革命志士的鲜血洒在台湾，“彰显了台湾同胞的爱国主义传统，凝聚了中国共产党与台湾同胞的血肉联系”。

刘结一指出，台湾革命史是中国现代史和中共党史的重要组成部分。由于两岸长期隔绝，中国共产党人和革命群众在台湾的革命历史鲜为人知。为“还原历史真相、缅怀革命先辈，弘扬台湾同胞的爱国主义传统”，所以编写这本书。

中央社引述陆媒消息，本书共收录31位“英烈”，来自大陆者23人，来自台湾的7人，还有1人是海外侨胞，有8名是女性。其中包括曾任参谋次长的国军中将吴石，和作家钟理和的弟弟钟浩东等人。