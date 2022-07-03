前法新社驻北京记者董尼德“中国大掠夺”一书将在台湾日本印度出版

出版

前法新社（AFP）驻北京记者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）的著作“中国大掠夺”中文版将于7月中在台湾出版，同时也在日本和印度面世。他向中央社表示，中国背叛了世界，成为可怕的掠夺者，全球对中国的态度已完全改变；他分析中国面对强势同盟，对台不敢轻举妄动。

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据中央社介绍：董尼德1984年起多次派驻中国，这本书是他田野访谈与第一手调查的结晶，实事求是解析“人类史上牵连最深远的掠夺战”，阐述中国如何透过损害人权、环境污染、技术转移、影响力行动等掠取世界，成全球挑战。

董尼德对中央社表示：过去世界对中国太过天真，从1971年美国总统尼克森为对抗苏联派基辛格秘密出访中国开始，以为中国会受外国影响而改变，甚至迈向民主；中国也在美国协助下加入世界贸易组织，但承诺的自由贸易、开放市场，却无一做到，“中国政权背叛了世界”。美国最先醒悟，发现正在帮助中国成为自己的敌人，其他国家也逐渐觉醒。同时，许多非洲国家发现中国“一带一路”是“负债陷阱”，更是“政治与意识形态的宰制工具”。

董尼德告诉中央社，他认为中国不会攻打台湾。第一是由于台湾的觉醒，“台湾早已在准备，如今更是加快速度，政府更呼吁中国三思”。

第二个考量，则是“中国面对的是有史以来最强的同盟”，中国船舰的军事技术与日本有很大差距，更别提美国。“中国军力真假新闻消息满天飞，就是为了恫吓台湾人”。

他认为面对中国，台湾角色无比重要，不仅是“台湾为华人世界的民主灯塔与希望”，也是由于牵动世界市场的半导体与台积电。

如果中国真的进犯台湾，欧洲将有何动作？对此董尼德坦言较难预测，毕竟台海离欧洲较远。但中国宣称拥有南海主权，引发法国不满，派潜舰出巡南海，一路北上台湾海峡与日本海域；英、德也有相似行动。

董尼德对中央社表示：中国10多年来尝试迷惑中东欧，“但也完全结束了”，就连仅存亲中的匈牙利也在国内面临反中势力；半数出口流进中国市场的德国过去对中国无能为力，然而去年上任的外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）出身绿党，开始对中国强硬。

去年9月，法国国防部出资的军事学校战略研究所（IRSEM）公布重量级报告“中国影响力行动 — 马基维利时刻”（Les Opérations d'influence Chinoises – Un Moment Machiavélien），详述中国如何渗透法国社会。

董尼德曝光说，这份报告公布前送到时任外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）手中，但内容太过震撼，最后是由总统马克龙亲自决定公开，“这显示法国最高层级态度也已改变”。

董尼德告诉记者，他曾真心喜爱中国，“看到中国变成这样，我很伤心，中国精神与文化逐渐消失，只剩习近平思想作为信仰”。尽管他现在已无法再去中国，“但我不怕，北京无法让我噤声”。