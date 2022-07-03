在央视说了声“香港加油”遭攻击不爱国 张学友称不理解

中国/香港/张学友

歌星张学友日前接受央视访问时提到“香港加油”等字眼，遭中国网友攻击，访问因此被删除。张学友今天发表声明，指他对“香港加油”成为“禁语”无法理解，并希望中国人能“以理服人”。张学友强调他是个“爱国家，爱香港的中国人”，在香港出生香港长大，也希望在香港老死。张学友还说，“香港加油”却因为一些“犯了错误的人”用过，“黑色”、“黄色”被一些别有用心犯了罪的人穿过，变成了爱国不爱国的标准，成为了“禁语”、“禁色”，“我个人无法理解”。

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据中央社今天引述消息报道称，为庆祝香港主权转移中国25周年，中国官方的央视日前制作系列专题节目，张学友是节目访问的对象之一。张学友在访问中以粤语表示，“香港这25年经历了很多，高高低低、起起伏伏。但因为我是和这个城市一起成长的，我在这里出生，在这里长大，我仍然相信这个城市，仍然希望这个城市会变成一个比以前更加好的城市，香港加油”。

张学友这番简短表态，却遭到部分中国网友强烈质疑及攻击他“不爱国”，其中最受质疑的就是“香港加油”4个字。理由是2019年“反送中”运动期间，“香港加油”被示威者广泛使用，此后就被中国方面及港府视为忌讳用语。此时张学友说出这4个字，被认为是在呼应示威者的主张。

还有中国网友认为，张学友整个访谈只提到“香港”及“25周年”，却没有提到“祖国”任何事情，显然“不够爱国”。还有人说，张学友指香港这25年“高高低低、起起伏伏”，似乎对香港这25年的变化“不满意”。

鉴于批评声浪快速上升，央视官网不久便将张学友这段访谈删除，但仍无法完全消弭部分中国网友对张学友立场的质疑。

中央社综合港媒消息称，张学友今天向媒体发表声明说，他觉得自己是个“爱国家，爱香港的中国人”，作为艺人不涉政治是自己的基本原则。他在香港出生香港长大，也希望在香港老死。

张学友说，正因为自己跟香港的缘分如此深，他见证了香港最黄金、最辉煌的时刻。而现在的香港实在是“强差人意”，特别在过去的几年里，香港经历了“黑暴”，紧接着疫情，百业萧条，人心惶惶，香港正是须要努力加油的时候。他说，自己听过“北京加油”、“武汉加油”、“上海加油”。但“香港加油”却因为一些“犯了错误的人”用过，“黑色”、“黄色”被一些别有用心犯了罪的人穿过，变成了爱国不爱国的标准，成为了“禁语”、“禁色”，“我个人无法理解”。

中央社说，张学友提到，他是经过香港“受国家高速发展而获益”的其中一员，更以身为中国人深感骄傲。希望“我们中国人是理性的，是以理服人的”，在世界人面前展现中国人的风范。所谓“听其言，观其行，本人是否爱国爱港，自有公论”。他最后说，谢谢大家对“本人（一蚁民）”的言行的监督，“本人会本着身为中国人在大家监督下，继续努力做一个好人，做一个好歌手”。