德国电视一台：没理由庆祝香港主权移交25周年

德国媒体

在国安法下，“快必”谭得志（手持红气球）可能是第一宗触犯以言入罪的案件。

就香港主权移交25周年庆典活动，德国媒体普遍提出了尖锐批评。比如：德国N-TV电视台批评中国违背诺言，把许诺给香港的“一国两制”50年变成了25年。德国之声要求追究中国严厉对待香港的责任。德国电视一台也认为：中国不信守诺言。香港的自由已没有留下多少。不存在庆祝的理由。

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德国《经济周刊》指出，香港曾经是实干家和经理们的渴望之地。但这个曾经的模范经济基地已今非昔比。首先，中国通过严格的国安法压制了民众要求民主的抗议活动。但对外国公司影响更大的是中国严格的防疫政策，导致企业难以正常运作。德国企业也感到绝望。外国人正在离开香港。

《南德意志报》认为，香港的庆祝活动其实是告别自由香港的庆典。虽然习近平许诺，香港自治继续得到保证。但任何抵抗行为都会受到法律的惩罚。中国系统地加强了对香港的影响，将报纸置于其控制之下，恐吓活动人士，并削弱了法治。北京2020年推出的香港国安法，能有效地将任何反抗行为定为犯罪。世界各地的政治家都对中国特别行政区的发展持批评态度。德国自民党籍联邦议院人权和人道主义援助委员会主席雷娜塔-阿尔特说，在香港主权移交给中国25年后，居民的自由和人权被残酷地出卖的，这是显而易见的。眼看着这个曾经是民主治理、充满活力的城市现在在北京的专制控制下窒息而死，令人痛苦。阿尔特要求，必须在欧盟为支持民主的活动家提供庇护。

德国《商报》看到的是：香港这个金融大都市的衰落。经过中国25年的统治，香港已经粉碎了这个城市的民主力量，并在新冠疫情时期孤立了这个城市。造成挫折的不仅是经济衰退，越来越惨的人权状况也让公司感到为难。就在香港庆祝主权移交25周年的同时，欧洲公司却没有庆祝的心情，而是想离开香港。