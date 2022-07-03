法媒报道何俊贤染疫 称他在习近平身后一起拍照

香港/何俊贤/染疫

中国国家主席习近平访问香港时与各界人士会见并拍集体照，何俊贤隔一排立于习近平身后。 香港政府刊发官方照片

上个星期四在中国国家主席习近平身后拍照的一名香港议员何俊贤周日告知，他的冠状病毒检测呈阳性。 何俊贤是在中国国家主席庆祝香港回归25周年时，与习近平一起拍集体照。

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据法新社今天报道称，与习近平会面的香港一名官员对冠状病毒检测呈阳性反应。42岁的何俊贤Steven Ho是香港最大的亲北京政党的成员，他是周四下午被允许靠近习近平拍照的大约100名官员之一。

根据政府公布的照片，何俊贤当时站在习近平后面两排。

这是自新冠病毒大流行病开始以来，习近平首次在中国大陆以外的地方访问。作为一项防疫措施，纪念香港回归中国25周年的仪式都是在封闭系统下举行的。

据何俊贤自己说，在习近平访问的第一天（星期四），他的检测结果为阴性。

但何俊贤是中国国家主席在香港期间感染病毒的第二位香港立法会成员。

谭耀宗是香港在北京最高立法机构的唯一代表，周四他检测结果呈阳性。他没有参加围绕习近平访问的活动。

香港采取了极其严格的措施，以确保冠状病毒和政治反对派在习近平访问香港期间不会感到尴尬，三年前，香港的民主运动在大规模抗议之后被镇压。

在习近平访问期间，香港部分地区无法进入，持不同政见者受到警方的严密监视，许多记者被剥夺了采访官方活动的资格。

法新社说，中国是最后一个仍然坚持清零政策的主要经济体，旨在通过大规模筛查、有针对性的遏制和长期隔离来消除任何病毒传播。