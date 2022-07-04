中国在布列塔尼的十件 "奇闻轶事"

中国/法国

Hervé Chambonnière是法国西部布列塔尼地方大报，拥有近八十年历史的日报 Le Télégramme的调查记者，该报近日发表一些列有关中国在布列塔尼地区的活动的系列调查报道，以下是其中之一。

Hervé Chambonnière是法国西部布列塔尼地方大报，拥有近八十年历史的日报 《Le Télégramme》的调查记者，该报近日发表一些列有关中国在布列塔尼地区活动的系列调查报道，以下是其中之一。

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以下10个轶事显示了中国对布列塔尼的影响和干预的不同方式。

1 令人难以置信的Boursicot事件

这是在过去50年中被公开的极少数间谍案之一。来自瓦纳的会计伯纳德-布尔西科（Bernard Boursicot）1983年在法国被逮捕。他将法国驻北京大使馆的外交档案传递给中国政权近十年之久，他这样做是为了取悦一位中国女间谍，而事实上，这名女间谍竟然是一位男子。

2 中国情报部门高官的儿子申请到布列塔尼

几年前，一位中国学生的申请被送到布列塔尼学习的请求传到了西布列塔尼大学一位非常热爱中国文化的官员那里。经过检查，该学生原来是中国一名高级情报官员的儿子。申请被拒绝。

3 从各个角度拍摄核导弹基地长岛L'Ile Longue

2010年代初，一位布雷斯特的大学官员是中国文化的忠实爱好者，他陪同一个中国团体参加了一个城市港口的国际会议。在布雷斯特港口的一艘船上进行接待时，他看到一个他不认识的人，被这群人藏了起来。"他躲起来拍摄港口和它的 "设施"。（编者注：Ile Longue，核动力弹道导弹潜艇基地）。当他问到此人是谁时，中方回答说："哦，他？不要理会他，他是个翻译。

4 伊夫雷默海洋研究院研究员陷入陷阱

路易-格利，布雷斯特伊夫雷默海洋研究学院享有国际声誉的海洋地球物理学家六年前在中国被接待他的大学实验室主任问到是否愿意参加审查一篇论文的评委时，他毫不犹豫地接受了。该论文被部分翻译成英文。但是路易斯-格利明白得太晚了。这篇论文是关于中日有争议得冲绳海槽的地质性质。而且内容 "有科学错误和不真实地陈述"，当然是有利于中国的。路易-格力提出抗议，激起了中方人员地愤怒。不过，他还是记录了他的保留意见。但他不知道他的名字是否被用来为这篇论文背书。

5 中国地震仪的敏感坐标

这也是路易斯-格利讲述的轶事。中国实验室的同一位主任在一次讨论中告诉他关于在太平洋地区世界上最深的海沟之一（马里亚纳群岛）的工作。他承认，他在这条壕沟前放置了十台地震仪。

路易斯-格利对此非常感兴趣，要求提供进行建模的坐标。他的对话者开始很不情愿，但最终同意了。当他检测坐标时，意识到所有的设备都位于属于美国的地区......但中方却并没有得到授权！注意：地震仪也可以远距离探测潜艇的通过（例如，邻近的美国关岛的核潜艇）。

6 布列塔尼的一所工程学校的琐事

2021年的秋天。在一个在布列塔尼有多个校区的著名工程学院，中国博士生显然不喜欢提及台湾和香港的内部文件。为了抗议，他们向教授、行政人员和学生的邮箱发送大量邮件。一位消息灵通人士认为，这虽然是一场茶壶里的风暴。但它说明了中国公民的能力，即使他们不是代理人，也会不惜一切代价捍卫国家话语。这就是该政权的巨大优势。

7项布列塔尼专利在中国注册

由法国国家资助的布列塔尼大学实验室和与国防部门有关的法国公司进行的研究工作（具有军事用途）所产生的专利却在中国注册......，阻止了法国今后在该国的任何利用。申请专利的人是法国实验室的成员之一，具有中国血统。这些发生在2000年代末的事实从未被公开过。该实验室的有关成员仍在职。高等教育部拒绝允许一名中国博士生在同一实验室工作。

8 南特成吉思汗展览未能如期举行

南特历史博物馆被迫推迟原定在2021年举办的关于成吉思汗和蒙古帝国历史的长期展览，该展览与一家中国博物馆合作。原因是什么？中国当局首先命令博物馆放弃 "成吉思汗"、"帝国 "和 "蒙古 "等词汇，然后要求控制展览的所有文本、地图和交流元素。根据南特博物馆的说法，北京文物局随后改写了一个概要，"旨在完全消除蒙古的历史和文化，以支持新的国家叙事"，但该博物馆仍希望在2023年以该方案举办展览，但不会有来自中国的文物。

9 布列塔尼与山东

中国的情报部门比西方国家的集中程度要低得多，他们在各省监督其任务。对于布列塔尼来说，它是山东（中国东部；1亿居民），你可以在罗杰-法利戈（Éditions Les Portes du Large）的 《Les Tribulations des Bretons enChine 》中读到，.自1985年以来，它与山东的城市结成了姐妹关系（如雷恩、圣布里厄、洛里昂、坎佩尔和布雷斯特等城市与山东的同族城市）。国家安全局利用这些结对委员会在该地区建立网络，对他们来说，该地区包括卢瓦尔-大西洋地区和圣米歇尔山! 一年后，同一本书显示，一位曾在杜阿内兹和南特的伊夫雷默工作过的年轻中国研究员被布雷斯特的科学学院驱逐。 科技部（今天的DGSI）获得了他向本国传递机密信息的证据。

"本地网络对中国非常重要。当国家层面的决定没有通过时，他们就会开始行动。中国在法国编制的网络密密麻麻"，参议员（LREM）安德烈-加托林（André Gattolin）向Le Télégramme透露，他是去年10月 "欧洲以外国家对法国学术界的影响及其冲击 "信息任务的报告员。

10 中国的船和法国的核导弹残片

2022年3月，一架 "阵风 "战斗机在布列塔尼的尖端进行了ASMP-A核能力巡航导弹的试射。这枚导弹的碎片--一个长2米、直径约40厘米的圆柱体--还没有被发现，很可能漂流在Penmarc'h和Belle-Île-en-Mer之间。而正是在这一地区，法国海军在随后的几周内发现了一艘由中国集团武装的300米长的散装货船。一组海关官员被空运到船上进行检查。但却并没有发现 "任何可疑的因素"。这艘商船在法国海军的监视下停留了数天。