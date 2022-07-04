中央清零令不灵：有12城市爆发疫情

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中国防疫清零再现越清越失灵，自6月26日安徽省泗县通报新增病例起，已导致邻省共12个城市爆发本土疫情，尽管如此，当局仍死守中央指令，务必3天一检应检尽检，力拼一周内社会面清零。

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据中央社今天报道称，中国清零再现越清越失灵。报道引述中国媒体第一财经今天消息，过去8天，安徽新增本土染疫850例，江苏等长三角多个城市也爆发关联疫情。

安徽省卫健委最新统计，2022年7月3日全天，安徽省报告新增确诊病例29例，均在宿州市泗县，新增无症状感染者258例，仍以泗县227例占多数，宿州市泗县堪称安徽这波疫情的“风暴眼”。累计6月26日至7月3日24时，安徽共通报确诊134例，其中境外输入1例，宿州市泗县132例、灵璧县1例，并通报无症状感染者724例。

泗县位于皖北地区，人口不足百万。根据安徽省疫情防控应急综合指挥部指出，目前当地已执行静态管理、人员足不出户。但鉴于源头不清、底数不明，宿州市地处安徽最北，与江苏、山东、河南省交界，因此自泗县爆发疫情以来，已陆续关联至外省。

近一周以来，长三角地区的安徽合肥、宿州、蚌埠、淮北，江苏徐州、南京、无锡、盐城、苏州、淮安，与浙江杭州、金华等3省12市通报本土疫情。其中，安徽宿州灵璧县、蚌埠固镇，江苏南京、徐州、无锡、淮安等地疫情与泗县有关。