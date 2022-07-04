中港签两金融协议：容利率衍生投资料助对冲中国市场风险 大增货币互换规模

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在香港新一届政府成立后的首个工作日，中港宣布两项金融互通安排，分别是容许境外和中国投资者进行利率衍生安排的市场互联互通计划「互换通」，以及两地把人民币和港币的互换安排，升级为「常备」互换安排，除了金额规模大增六成到8000亿元人民币或9400亿港元之外，协议亦毋须定期续签，是中国首个签订有关常备协议的经济体。财政司长认为，新计划巩固了香港作为国际金融中心和全球离岸人民币业务中心的地位。

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不过，港股未受新安排的利好消息刺激而上升，恒生指数甫开市便低开，最多时跌400点，其后中国股市回升带动下，恒指跌幅收窄，中午收市报21730点，跌129点，跌幅近0.6%。而金融股的香港交易所，股价更一度跌逾半成，半日跌幅略为收窄至近4%。股评人黄德几接受香港电台访问时指出，新安排对资本市场帮助有限，对股市刺激作用不大，而港交所股价下跌则是因ETF( 交易所买卖基金)的利好消息已被消化有关。

根据中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会(证监会)和金融管理局今(4日)早发出的联合公告，中港两地推出的「互换通」，将容许境外投资者与中国内地投资者进行利率衍生工具交易，以协助境外投资者管理因为投资中国债券市场而产生的利率风险。有关计划将于六个月后正式启动，实施细节会适时公布，但初期会先开通「北向通」，由香港场外结算有限公司、中国外汇交易中心、银行间市场清算所合作开展，为境内外投资者提供衍生品交易、清算等服务。

港府对此表示欢迎，特首李家超说，「互换通」可扩展香港定息及固定收入市场发展，并将大大增强投资者对中国继续支持香港国际金融中心发展的信心，料将强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽及风险管理中心的功能，亦可为中国资本市场的对外开放作出贡献。财政司司长陈茂波亦表示，计划将提升两地衍生产品生态圈，亦有利香港离岸人民币市场的建设，巩固香港国际金融中心和全球离岸人民币业务中心的地位。

另外，香港证监会副行政总裁兼中介机构部执行董事梁凤仪在「债券通」周年论坛上表示，有信心「互换通」会受投资者欢迎，当局会争取在年底前落实，让香港在股票或债券方面，成为国际投资者对冲内地市场风险的首选风险管理中心。她指出，投资者管理好风险，可有效减低市场波动，鼓励长期及价值投资，优化市场生态结构，对确保中国金融市场稳定、促进金融市场稳健开放，以及实现香港与内地金融市场进一步连通有重要意义。

香港交易所行政总裁欧冠升则预期，「互换通」将改变银行间衍生产品市场面貌，方便国际投资者管理中国相关投资，推动中国资本市场进一步发展。

另外，中港自2009年起建立的货币互换安排，今天起升级。中国人民银行与香港金融管理局早上宣布，已签署人民币及港币「常备互换协议」，意味协议长期有效，毋须定期续签；至于规模亦由原来的5000亿人民币或5900亿港元，扩大至8000亿人民币或9400亿港元，以满足中国内地和香港深层次金融合作和发展需要。

人行至今已与四十个国家和地区的央行或货币当局签署双边本币互换协议，今次是第一次签署常备互换协议。而常备协议签订后，互换流程会进一步优化，资金使用更加便利，有助于巩固香港国际金融中心地位。