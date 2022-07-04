乌战重损一带一路 “少运几个集装箱事小 毁政治信誉事更大”

中国/乌克兰战争/一带一路

乌克兰的战争给习近平的中国所珍视的法老项目："新丝绸之路 "造成了重大的附带损害。特别是连接中国领土和欧洲的铁路货运路线，经由哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯。近年来，这条路线已变得越来越成功。法国国际关系学院亚洲中心主任弗朗索瓦丝-尼古拉解释说，乌克兰战争对中国的一带一路造成重要损坏。

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就乌克兰战争对中国的 "新丝绸之路 "有何影响？本台记者Joris Zylberman专访法国国际关系学院亚洲中心主任弗朗索瓦丝-尼古拉。弗朗索瓦兹-尼古拉认为：“这条中欧航线自启动以来取得了巨大成功。2021年，如果我没记错的话，我们通过这条铁路路线运输的集装箱达到了百万大关，所以对中国来说很重要，当然对欧洲来说也很重要，因为通过这条路线，欧洲与中国的联系更加紧密，这种联系，这些链接，不是单向的，它确实基本上允许中国向欧洲出口，但它也允许欧洲向中国出口越来越多。”

法广：那么，这条丝绸之路是如何受到乌克兰战争的影响？它暂停了吗？从长远来看，它是否受到阻碍？

弗朗索瓦兹-尼古拉：首先，它是受到了影响，因为其中一个驿道是穿越乌克兰，当然这不是主要路线，我同意，但尽管如此，这还是一个越来越多的选择，以缓解拥堵或减轻进一步向北通过俄罗斯、哈萨克斯坦，然后是俄罗斯，然后再是白俄罗斯的路线。现在，随着乌克兰战争，这条经过乌克兰的路线被完全封锁了。第二个影响是，由于欧盟对俄罗斯实施制裁，许多运营商也决定退出经俄罗斯和白俄罗斯的运输线和贸易。

当然，并非所有的运营商都做出同样的反应，一些运营商继续运营，但显然水平要低得多，但所有的欧洲运营商已经完全停止了通过俄罗斯的运输......原因是他们一方面担心制裁，即使他们不被制裁，他们也担心的是俄罗斯可能的动乱，或者俄罗斯会采取显然完全违背他们利益的报复措施。

法广：如果我们看一下现在的情况，中国是否有B计划？绕行路线？另一种丝绸之路？

弗朗索瓦兹-尼古拉：中国从来不缺乏主意，所以中国正在绞尽脑汁，试图找到一个办法。有一种可能性，就是从哈萨克斯坦穿越里海，经过格鲁吉亚，然后进土耳其，并通过这种方式进入欧洲，这是一种可能；但这是一种异常复杂的可能性。已经有必要跨越里海，这需要另一种交通工具，从火车到船，这在时间和费用上都是昂贵的。另一个选择是回到海路，这里我们回到海上丝绸之路，但缺点是它需要更多的时间，而这个想法是要更快地连接中国和欧洲，从这个角度来看，没有真正的B计划。

法广：中国拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，这难道不是对中国的声誉，特别是欧洲新丝绸之路的声誉提出质疑吗？

弗朗索瓦兹-尼古拉：我完全同意乌克兰战争对中国形象的影响会更大，因为它在冲突中的立场仍然极其模糊，对俄罗斯的非官方支持，但事实上是存在的，我认为从这个角度上看，中国的损失比从中国到欧洲不再运输的一些个集装箱的损失更大。

而就丝绸之路不仅涉及基础设施，还涉及政治影响力而言，中国有更多的担心，我担心一带一路在一些人眼中确实已经失去了吸引力。