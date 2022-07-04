任志刚：用外汇储备买美债如同借钱美国围堵中国 建议投资基建发展惹质疑

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中美角力持续之际，曾是金融管理局总裁的港府智囊成员任志刚表示，中美发生金融大战的机会不高，但香港应减低对美元的倚赖，他更质疑以外汇基金购买美债，等同把市民手上取得的钱借予有机会与中国打金融战或贸易战的美国政府，建议研究将部分储备用作发展北部都会区。但其言论引发质疑，学者李兆波更指出，购买美债是投资，不能简化为借钱；若北部都会区需要融资，应发行债劵。

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根据美国财政部公布，中国近五个月都在减持美债，截至4月底，总额已降至10003亿美元，为2010年5月以来最低，但仍然是美国国债第二大持有者。中国国家外汇管理局副局长兼新闻发言人王春英去年底仍表示，美债对外汇储备而言，是最主要的投资和交易品种，因为美国债市规模全球最大、流动性高，各类投资者都看重美债市场。至于香港，则已由十一年前的排第八位，跌至4月底的第十四位，总额为195.4亿，占同月外汇储备总额4657亿美元的4.2%。

不过，当了首任金管局总裁十九年、再次获委为如同英国内阁的行政会议成员任志刚，昨日出席商业电台节目时批评金融管理局以外汇储备购买美债之举。他说，外汇储备须平衡香港长远利益，「如果我们财政盈余一直拨入外汇基金，而外汇基金用这些钱买美债，等如在市民手上取得的钱借给美国政府。而这政府与国家(指中国)打贸易战或金融战。…会否有另外好的做法，例如拨去一个新成立的机构去发展北部都会区，或者一个发展公司都可以。现在我不想说一些事令特区政府、不想你们有错觉，大家未详细讨论这件事。」

发展期横跨廿年的北部都会区，约占香港面积三分之一，但上届政府提出一年多以来，仍未有预算。但前特首林郑月娥形容是「必赚」，表示可以发债集资发展。而财经事务及库务局局长许正宇过往亦曾表示，若随便动用外汇基金作为政府开支，将会严重削弱外汇基金履行捍卫香港货币和金融稳定这项主要职能的能力，动摇对联系汇率制度的信心。

对于任志刚的新建议，中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波表示，相信这是任志刚的个人意见，一般而言，较少国家会运用外汇基金投资房地产，购买美债的国家则有不少，当中包括中国；而即使房地产投资回报与美债相近，吸引力亦不如美债，因为后者流动性较高。他补充，购买美债是一种投资，不能简化为借钱给美国。

根据金管局资料，外汇基金自1935年成立，持有香港的官方储备，肩负捍卫港元汇率，以及维持香港货币与金融体系稳健的作用。截至5月，香港的外汇储备总额是4650亿美元，此资产相当于香港流通货币约六倍。

任志刚：香港应维持联汇制度

另外，任志刚在节目中分析，中美两国之间发生金融战的机会不高，因为美国眼红中国发展，企图围堵中国，便需使用金融武器，但若限制资本流动，冻结他国的美元资产，可能出现反效果，让国际质疑美国实施资本限制、外汇管制，甚至是债务违约。但他补充，政治有时不是理性的，所以中国应居安思危，这才能有备无患。 他续称，中美作为全世界最大的两个经济体，就算不咬弦亦不会完全脱钩，并持续有需要来往，进行资金融通。他相信，若中国企业到美国集资受到限制，便会选择来港，到时香港的角色将更加凸显和更加重要，作为国际金融中心的香港，需要做好准备，故此更不应与美元脱钩，建议维持联系汇率制度。

他又说，香港长远须减低对美元的依赖，因此有需要加快推动人民币国际化，建议下一步应在资本市场推动使用人民币，包括股票市场，让人民币作为交易单位，相信到时外国投资者会愿意投资中概股。