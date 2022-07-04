反共倪匡逝世 中国微博热搜第一 弃用10年官号突涌过万留言悼念

中国/倪匡

一直反共的著名香港科幻小说作家倪匡3日逝世，消息传到中国后引起很大关注，短时间内登上中国社群平台微博热搜榜第一位，逾万网民到倪匡已10年没使用的官方微博留言悼念。

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据中央社今天报道称，反共的倪匡逝， 逾万中国网友到官方微博留言悼念。

倪匡在2012年4月开设微博帐号谈论文艺，但同年5月底因一条微博贴文被删，之后再无更新微博。倪匡当年的5月28日最后一条微博贴文说“哈哈哈哈，不知何故兮博文被删——由他去吧。各位不妨猜着玩，我还会再写吗？”

倪匡逝世的消息传开后，逾万中国网友到他最后一条微博贴文留言悼念，表示“看得太透就是太痛苦”、“倪匡先生的散文是智慧的集合”、“今天很难过，无法形容我有多喜欢你笔下的人物和世界”。

中国多个媒体都报倪匡逝世的消息，但主要提及倪匡的作品，少有提及倪匡对中共的看法。

据中央社说，倪匡一直很反共，他曾表示，自己当年逃离中国大陆后，始终没有回去过，很多有钱的朋友都劝他去大陆走走，说现在共产党不同了。他则说，共产党是和以往不一样，就是和非洲的食人部落一样，派很多子弟去英美留学，然后再回到非洲。他说现在的共产党用刀叉吃羊肉，但本质是不变的。