曾多次改造船体的「福景001」沉没 打捞出12具疑似遇难船员遗体

中国船难

中国广东省海上搜救中心通报，当地时间7月4日下午，救援人员在中国工程船「福景001」号沉没海域附近，打捞起12具疑似遇难船员遗体，相关部门现正核实身份当中。

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据《新京报》报导，广东海事官方微博消息称，广东省海上搜救中心发布，经过连日来不断搜救，截至4日下午3时30分，救援人员在距离工程船沉船点西南方向50海里附近区域，发现并打捞起12具疑似落水遇难者遗体，相关部门正加紧确认身份。

该报导指出，2日凌晨海上风电场项目施工浮吊船「福景001」号在广东阳江附近海域防台锚地避3号台风「暹芭」时，锚链断裂、走锚遇险。该船在海上沉没，27人落水失联。

目前救援人员已共出动飞机7架、船艇246艘、渔船498艘，展开针对岸滩、近岸和近海范围的目标搜索，继续尽最大努力搜救其他失联人员。

「福景001」号上周六2日在广东阳江海域沉没，当天工程船上3人被香港特区政府飞行队救助直升机救起，其余27人落水失联。4日凌晨海上搜救人员再救起1名失联人员。据船舶自动辨识系统（AIS）显示，「福景001」号最后一次上报的位置位于茂名博贺湾东南约22公里的近海海域，该船员获救的坐标距离前述位置超80公里。

值得注意的是，早在去年11月，《船报》官方微信公众号曾发布题为《船厂留意：这类船长期难获新订单》的深度报道，据该文指出，受国家风电补贴到期政策的影响，海上风电项目目前进入并网前的关键施工阶段，安装装备资源紧张、施工工期有限，抢装机、赶工期现象愈发凸显，海上风电面临严峻的安全生产形势。遗憾的是，仅半年多之后，悲剧仍然发生……

据《船报》记者了解，「福景001」号此前是由某港机企业购入的二手船改为运输船，使用到年限后，该船被淘汰，之后又卖给华景智云。随后，该船又在江苏某船厂被改装成浮吊起重船，并安装了起重机。

针对「福景001」号的改造，华景智云全资子公司新创机电与深圳华景海洋科技有限公司还签订了《工程船舶光租合同》，并结合船舶改装进度预付租金累计1.944752亿元，预付的租金系用于船舶改造。业内人士透露，该船曾多次改造，最近一次改造是2020年11月，由江苏南通某船厂负责进行船体改造，2021年3月25日，此次改造工程完成。

对于「福景001」号事故发生的原因，华景智云相关负责人称，该船当时所处的避风锚地依然离台风很近，天气十分恶劣，风力也很强。那个时候浪高一度达到10米左右，给锚链的拉力太大，导致锚链断裂，然后船就不受控制了。

针对这一说法，一位不愿具名的业内高管对《船报》表示质疑称：首先，为什么明知台风来了，船上人员未全部及时撤离？即使来不及撤离船舶，也应当提前将船上人员撤离。其次，船体断裂成两截是极其罕见的事故，该船是否存在设计缺陷？船体强度是否不够？该船外板是否严重腐蚀？第三，走锚、锚链断裂，是否说明系泊系统设计存在缺陷？是否存在因为风电安装船一船难求的利益驱动而忽略系泊系统安全可靠性的问题？

该人士还特别针对锚链强度问题分析认为，如果选用高强度的锚链，例如R5、R6级别的锚链大概率可以延缓此次事故发生。

据《船报》记者独家获悉，「福景001」号采用的是日本产M3-87MM船用锚链，并非高强度海工链，初步判断，该型锚链年代较久，该船虽多次改装，但锚链并未换新。

上述业界人士分析又指，「福景001」号原为运输船，配套普通船用锚链可以理解，但后期改造成海工风电施工船，理应参照海工标准配备高强度的海工系泊锚链，才能满足基本的抗台风要求。

尽管事故原因尚未明确，但可以肯定的是，该船的系泊系统存在不小的隐患。