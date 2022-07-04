港媒：网传上海公安系统遭骇 10亿中国人个资称廉价售

中国/上海公安局/骇客

近日有黑客在某论坛上猖狂放话，称“出售上海政府国家警察数据库，包含数十亿中国公民的信息，包括姓名、身分证及所有犯罪详情，以20万美元出售。”消息令舆论哗然，若事件属实，将会是中国有史以来最大规模的数据泄露。目前内地官方未有证实和回应。

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就传黑客偷沪公安数据只叫价20万美元消息，星岛日报今天报道称，6月30日上午8时，有位帐号名叫“ChinaDan”的用户在某论坛发布消息称：“上海国家警察数据库（SHGA.gov.cn）遭到泄露，数据详情有十亿中国国民居民信息和数十亿病例记录，包括姓名、地址、出生地、身分证、手机号及所有犯罪/案件详情。”该用户还称，“我以20万美元的价格出售所有这些数据。”

该报道称，网传截图显示，数据库信息包含巨量且详尽的警情讯息，涉及报案时间、报案人电话、报案人描述的具体事件内容等。例如，“2005年5月9日零时30分许，被害人宁某某打110报案称：其被一男子尾随至海湾旅游区供销社商品房某号门口时，被该男子用手捂住嘴，抢走被害人随身携带的黄色拎包……”又如，“2018年7月27日，报警人在黄浦某小区，称有一个1.6米的20多岁山东口音女子在上址招嫖，无人望风，不方便指认，请民警到场处理。”

星岛日报说，即使微博等社交媒体极力封锁消息，但仍引发大量关注。

至此尚且没有官方消息回应或辟谣。