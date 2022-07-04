澳门又在台湾芒果包装验出新冠病毒台称匪夷所思

台湾/食品安全

澳门政府7月2日晚间再度公布，又从台湾进口的芒果外包装，验出新冠病毒阳性，将针对品牌商暂停进口一个星期。这是澳门政府三天内第二次在台湾进口的芒果发现新冠病毒。

广告 继续浏览后续

最近，澳门市政署第一次宣布台湾进口的芒果样本，验出新冠病毒阳性是在6月30日，进口日期是6月29日，共有20箱，总重量100公斤，当场全数销毁，进口厂商相同来源的产品则被禁止输入澳门一周。

7月2日晚上，澳门政府再度公布类似事件，这次进口的日期是7月1日，同样是在台湾芒果的外包装验出新冠病毒，共有5箱，50公斤。

台湾农委会主委陈吉仲今天(4)首度公开说明，强调台湾输往澳门的芒果数量非常少，而且6月15日以后就没有业者向政府申请芒果输往澳门，因此澳门政府宣称的芒果来源「令人匪夷所思」。

陈吉仲表示，芒果是不会确诊的，会确诊的是人，芒果不会将covid-19传染给人，因为全世界所有的研究，包括世界卫生组织都没有相关的科学依据。所以，澳门政府连续两次这样宣布，他觉得很遗憾，并请澳门政府务必提供相关的科学根据。

他说，台湾卫生福利部也针对日前被中国大陆检出新冠病毒的白带鱼和竹筴鱼的外包装进行检测，也都是呈现阴性，结果已经在上周公布。

台南市长黄伟哲质疑，欲加之罪何患无辞，不要一竿子打翻一整个产业。澳门政府则响应说，相关措施是为了保障澳门居民免受感染，「并不针对任何国家和地区」。

7月1日，澳方也在一批经香港转口到澳门的阿根廷急冻牛肚包装上，检出新冠病毒，牛肚全数销毁，这家加工厂的产品也同样被禁止进口一个星期。

台湾疫情指挥中心发言人庄人祥表示，目前只有中国大陆对他国的食品或鱼品外包装，有验出新冠病毒阳性。台湾食品药物管理署也针对进口产品进行病毒检验，但没有发现有任何输台产品呈阳性反应。

中国医药大学附设医院感染管制中心副院长黄高彬表示，芒果网状包装不太会残留病毒，纸包装带病毒的风险比较高，才比较有可能。但他认为，外包装上验到阳性，通常只是「病毒残骸」，传染的可能性微乎其微。