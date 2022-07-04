美媒：中国经济放缓可能抑制全球通胀

中国/通货膨胀

中国疫情进一步封控的前景使中国的消费者和企业感到紧张。但对全球其他国家来说，中国经济减速可能也有好的一面：使通胀回落。

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据华尔街日报署名Jason Douglas今天报道说，由于疫情导致大规模封控和企业停工停产，中国这个全球第二大经济体的增速今年有所放缓。中国政府已公布了一系列刺激政策，但很多经济学家表示，只要经济仍可能面临新的封控，中国政府设定的2022年约5.5%的增长目标就不太可能实现。

在目前物价上涨挤压消费者支出、各央行纷纷加息之际，美国和其他发达经济体的增长也在放缓，中国经济增长乏力将进一步拖累全球经济。据该报道，但中国经济放缓可能也会抑制全球通胀压力。

俄罗斯入侵乌克兰后，食品和大宗商品价格飙升，加剧了劳动力短缺、供应链混乱和与疫情相关的消费品支出大增导致的通货膨胀。

报道称，最近几周，中国上海和其他大城市放宽了封控限制，有助于在一定程度上缓解供应链瓶颈。供应链瓶颈是导致全球通胀的原因之一。

一方面是中国供应链问题缓解，另一方面，随着通货膨胀侵蚀家庭收入且消费支出更多地转向服务，也有迹象表明西方对消费品的需求正在降温。

该报道说，大宗商品带来另一个不确定性。为加快经济增长，中国政府计划大力推动基础设施建设，这一举措可能推高全球铁矿石、铜和其他建筑用原材料的价格。如果中国经济复苏力度超出预期，则将提振石油和煤炭需求。渣打银行(Standard Chartered)驻香港首席中国经济学家丁爽说，即使中国的需求确实推高了大宗商品价格，但中国作为一个制造业大国，所生产的产品对全球通胀趋势的影响力更大。他表示，中国制成品价格的下行压力意味着，中国各种价格相关因素的净效应将有拉低通胀的作用。