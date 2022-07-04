中国/肖建华

据法新社今天新报道，加拿大驻北京大使馆告诉法新社，2017年在香港一家酒店失踪的华裔加拿大富豪肖建华周一在中国受审。根据当时的新闻报道，当时是中国最富有的人之一的肖建华被北京特工绑架。香港星岛日报说，消息来源告诉加拿大的《环球邮报》，中国内地富豪、“明天系”创办人肖建华今天7月4日在上海受审。法新社指肖建华是华裔加拿大人。与法新社引述称肖建华在香港被特工绑架说法不同，星岛日报指肖建华当年是在回到大陆后被逮捕。

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据法新社今天说，加拿大驻北京大使馆告诉法新社，2017年在香港一家酒店失踪的华裔加拿大富豪肖建华周一在中国受审，但大使馆没有说明审判的地点和对肖建华的指控。

该报道称，根据当时的新闻报道，当时是中国最富有的人之一的肖先生被北京特工绑架。此案在香港引起了轰动。自肖建华失踪以来，官方公布的信息很少，中国当局对该案保持沉默。

据加拿大大使馆周一说："加拿大领事官员正在密切关注此案，向他的家人提供领事服务，并继续催促进行领事访问。肖建华是明日集团的创始人，该公司的业务涉及房地产和金融。据媒体报道，这位大亨与中国执政的共产党（CCP）的高级领导人有着密切的联系。

法新社说，对肖建华的调查似乎是中国国家主席习近平在2012年上任时发起的更广泛的反腐运动的一部分。据称肖建华在香港被绑架时，正值中国大陆官员不被允许在香港活动。

当时，香港人担心他们可能被强行带到邻近的中国大陆，那里的司法部门在很大程度上屈从于执政的共产党。

法新社说，这些恐惧是2019年震撼香港的民主抗议活动的核心内容。

就肖建华案今天庭审，星岛日报今天报道称，有传“明天系”创办人肖建华今在上海受审，5年前由香港返回内地。该报道称，消息来源告诉加拿大《环球邮报》，内地富豪、“明天系”创办人肖建华今天（7月4日）在上海受审。肖建华5年前由香港返内地之后被扣查，据报被控以非法吸收公众存款罪，面临5年或以上有期徒刑。

据该报道，肖建华哥哥肖新华早前回复《华尔街日报》查询时说：“经过长达5年安静的等待，全家人在我弟弟的严厉要求下，依旧相信中国政府和中国法律。我们希望给家人一个可以接受的结果。”他拒绝回答关于案情的问题，称“这个案子非常复杂，很有戏剧性”。

该报道称，50岁的肖建华毕业于北京大学，其创办的“明天系”控股、参股了数十家金融公司，被称为“金融巨鳄”。肖建华曾长期旅居香港四季酒店多年。2017年1月，肖建华突然离开香港返回内地，此后大部分时间在江苏及上海被隔离关押。肖建华是加拿大公民，加国政府当时表示，正在收集资讯并提供协助。2020年，中国金融监管机构表示，已经接管“明天系”四家保险公司、两家信托公司、两家证券公司和一家期货公司。明天控股集团表示，正配合政府对集团进行重组。