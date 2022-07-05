中国服务业6月报告回升 猛升14点

中国/清零/经济

一个独立的指数周二显示，中国的服务业在经历了三个月的萎缩之后，在许多清零疫情限制逐渐被取消的帮助下，6月份出现了反弹。

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据法新社今天引述IHS Markit计算并由财新传媒集团发布的采购经理人指数（PMI），报告为54.5点，明显高于上个月的41.4点。

低于50的数字表明经济活动萎缩。

这是自2月份以来，该指数首次回到50的正值，也是自2021年7月以来的最快增长速度。

6月份，分析师对6月份的预计称服务业活动将进一步收缩，但有小幅收缩（49.1）。

据财新洞察力集团的经济学家王哲解释说，"随着清零防疫限制放松，服务业活动已经开始恢复正常。"

但中国继续遵循严格的清零战略，包括从4月初到6月初限制了整个上海大都市。上海是中国的经济首都，也是主要的货物入境口岸和生产中心，上海的瘫痪，对该地区的活动和服务产生了严重的影响，也对中国产生影响。

一些服务业，如运输、旅游和餐饮业，都被迫放缓。但目前，因感染数减少，大多数旅行限制也已经取消。

据财新网报道，尽管出现了反弹，但企业对招聘仍持谨慎态度，招聘人数已连续第六个月下降。财新公布的综合指数，即服务业和制造业活动的综合指数，在6月份也回到了正值，达到55.3点。一个月前同一数据还在42.2分，4月份曾降至37.2分。

法新社说，财新指数遵循了官方的服务业指数明显上升的趋势。并报告中国非制造业PMI在6月上升恢复达到54.7点。