中美关系微妙 布林肯称要会王毅

美国/中国

美国国务院周二表示，美国国务卿安东尼-布林肯将于本周在巴厘岛举行的会议期间与中国外交部长王毅会面。布林肯是否与王毅是为拜登与习近平稍后会谈作前瞻准备，消息没有提及。

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据法新社今天报道称，布林肯将在巴厘岛与中国外长王毅会谈。这两位官员最后一次见面是在去年10月份。在包括台湾在内的一系列问题上的高度紧张局势下，他们将在G20部长级会议的间隙举行会谈。

据报道称，这次会谈也将在美国总统拜登准备与中国国家主席习近平即将进行的会谈前举行，习近平在新冠病毒疫情大流行开始后还没有出过国。

法新社说，布林肯还将与印度尼西亚外长等人会面，然后于周六前往泰国。

美国和中国之间的会议曾经很常见，但在新冠病毒疫情期间，随着世界上两个最大的经济体之间的紧张关系上升，这些会议几乎停顿了下来。

布林肯和拜登的国家安全顾问杰克-沙利文于2021年3月在阿拉斯加与他们的中国同行会面，这次会面变成了对他们深刻分歧的一次前所未有的解读。除贸易外，中国和美国在台湾的命运问题上尤其争执不下。

法新社说，华盛顿和北京在应对乌克兰战争的问题上也有很大分歧：美国人在西方对俄罗斯的反应中起了带头作用，而中国人则坚持中国与普京政权的关系密切。例如，中国已经大幅增加了对俄罗斯石油的购买。

美国与中国竞争是拜登的既定战略重点。拜登试图在亚洲和太平洋地区，以及更广泛的世界范围内对抗北京的野心。