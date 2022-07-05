加拿大驻华外交官被拒旁听肖建华案庭审

中国，加拿大，司法

加拿大籍华裔富商肖建华昨天（7月4日）起在中国受审，加拿大驻华使馆周二声明称，加国驻华外交官被拒进入法庭旁听。

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据法新社报道，持有加拿大护照的富豪肖建华2017年从他居住的香港酒店神秘失踪，媒体报道指他被北京特工绑架到大陆，此后肖建华音讯全无，直到本周一加拿大使馆确认他当天将在中国受审。

今年50岁的肖建华是明日集团创始人，其公司业务涉及房地产、银行和保险等领域，曾是当时中国最大的富豪之一，估计拥有资产60亿美元。在失踪前他被认为与中共高层关系密切，曾任政府高层的投资顾问。

加拿大驻华使馆周二在一份声明中说 ，加方已几次提出参加庭审的要求，均被中国当局拒绝。

中国官方和媒体迄今对该案保持沉默，据报该案可能与习近平上任后发起的反腐运动有关。

中国外交部发言人在周一的例行记者会上被问及肖建华案审判时表示并 "不知情 "。

法新社指，肖建华2017年的绑架事件是对香港司法的蔑视，因为享有半自治权的香港法律禁止中国警察在港行动。其失踪案因此在香港引发轰动，一些港人对会被强行带到大陆面对司法的担忧增加，这一关切也是2019年爆发震撼香港的反送中抗议浪潮的核心。

此外，肖建华案也让令人联想起2015年著名的香港铜锣湾书店5名书商失踪案，5人从香港、泰国及中国内地不同地方失踪后，全部证实身处中国大陆并受有关当局控制。在2019年香港大规模抗议活动后，北京于次年对香港实施《国安法》，此后中国大陆警方依该法有权在香港采取行动。