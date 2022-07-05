北京空降任河北公安厅长刘文玺猝死 称受唐山打人事件压力

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中国官方消息报告，由公安部空降河北担任省公安厅长的刘文玺两天前猝死。消息由河北当地治丧小组颁发。刘文玺上任两星期，河北唐山就发生打女人事件，轰动海内外。当地指控打人者有公安背景。但公安部门罕见公开指责唐山打人事件的法医，为包庇凶手，篡改法医鉴定，引发关注，更使事件扑朔迷离。刘文玺今年才54岁。官方消息没有提及刘文玺猝死细节。

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据中央社今天引述河北日报消息，在唐山打人事件发生前半个月，才从中国公安部调任的河北省副省长兼公安厅长刘文玺，3日因突发疾病抢救无效死亡，享年54岁。河北日报说，这项消息是由“河北省刘文玺治丧工作小组”在今天下午发布。

公开资料显示，刘文玺生于1968年2月，中共中央党校研究生学历，曾任中国公安部经济犯罪侦查局副局长、巡视办主任，中共中纪委驻公安部纪检组副组长等职。2011年曾获颁“全国政法系统优秀党员干警”。

今年5月27日，刘文玺被任命为河北省副省长兼河北省公安厅厅长。半个月后，河北省唐山市即发生震惊全中国的烧烤店打人事件。此后，河北省公安厅6月25日召开全省公安机关视讯会议，宣布展开“夏季治安打击整治百日行动”，刘文玺当时出席会议，部署整治事宜。

香港媒体称唐山打女人事件，刘文玺或有巨大压力，此前唐山当地舆论指控打人凶手有当地公安背景。