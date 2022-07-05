才说清零松动 西安又半封 上海再普筛

中国/清零

中国北方城市西安发生约20起新冠病毒阳性案后，餐厅、酒吧、礼拜场所和卡拉OK酒吧将关闭一周。上海也因为夜店报告多起阳性事件，局部地区紧急施行普筛。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，中国西安市关闭城市以防止新冠疫情再爆发。这座拥有1300万人口的历史和旅游城市是前多个朝代帝都，因其挖掘出中国第一个皇帝的兵马俑而更加闻名。

中国是最后一个对新冠病毒疫情采取 "清零 "战略的国家之一。措施包括大规模筛查，在有PCR检测呈阳性的情况下要强制隔离，以及有针对性的禁封遏制。

据中国政府认为这一防疫政策是必要的，可以节省医疗资源，因为中国有些地方的医疗资源是有限的。而且可以保护老年人，因为他们的疫苗接种率相对较低。据当地政府称，自上周六以来，西安市已报告了18例新冠病毒变种阳性病例。

据当地市政府一位高级官员今天告诉记者，将采取为期七天的 "控制措施"，以防止 "人员流动"，从而防止感染。他强调说，"我们正在与病毒作时间赛跑"，重要的是 "避免病例传播和爆发"。市政府在一份声明中说，酒吧、网吧、洗浴场所和卡拉OK酒吧等娱乐场所将从星期三午夜开始关闭。

餐馆将在一周内不能接待顾客，但可以继续送货和提供外卖服务。

小学和幼儿园将关闭，娱乐和礼拜场所也将关闭。

在2021年12月至2022年1月期间，由于爆发疫情，西安市曾被禁闭一个月。当局因其对封锁的激进处理而受到批评，当地食品供应和病人被拒绝进入医院遭到普遍批评。

当地官方半禁封措施公布后，舆论一片抱怨，称"又开始了。"

周二，在新措施宣布后，一位用户在社交网络微博上说，这与评论的总体基调一致。

中国官方星期二报告全国有335个新的新冠病毒阳性病例。受影响的主要地区是东部的安徽省，目前有两个市镇的170万人被禁足。

而在上海，当局已经在大多数地区也启动了新一轮强制性PCR检测，理由是自周日以来记录有许多本地阳性病例。上海作为国家的经济首都，该大都市的2500万居民中的许多人将在星期二和星期四之间接受两次检测。

法新社说，尽管6月初上海解除了长达两个月的禁闭，但在发现零星病例后，一些街区仍处于禁闭状态。