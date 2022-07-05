肖建华秘密案审之际 传出失踪半年密春雷公司异动

中国/密春雷

华裔加拿大籍人肖建华案审4日在中国开庭之际，据港媒今天报道称，有“央视一姐”之称的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初开始失踪。密春雷是览海控股（集团）有限公司创办人，旗下包括上海人寿等企业。中国执行信息公开网显示，6月21日，上海览海投资有限公司、密春雷、“览海控股”新增被执行案件，执行标的约7.19亿元（人民币，下同）。股东信息显示，上海览海投资有限公司是“览海控股”的全资子公司，密春雷为“览海控股”法定代表人、执行董事，持股约91.38%。

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据香港01署名林芷莹今天报道，“央视一姐”董卿丈夫密春雷失踪半年，公司被执行逾7亿债务。

自今年初，密春雷已去向不明。

今年1月29日，览海医疗公告显示，公司于近日收到董事长密春雷出具的书面授权，授权公司董事倪小伟代为履行董事长职责，代行期限为自董事会审议通过之日起3个月。当时，览海医疗在公告中称，上述事项不会影响到公司的正常运营，公司具有完善的组织架构和规范的治理体系，各项经营活动正常。该报道称，今年4月12日，览海医疗再发出公告称，近日再收到密春雷出具的书面授权，推荐和授权公司董事倪小伟代为履行董事长职责，授权期限自2022年4月7日起3个月。同时，密春雷也缺席审计年报的董事会。

据此前报道，“览海医疗”于今年5月5日停牌，该公司在假期前最后一日收到上海证券交易所终止该公司股票上市的事先告知书。其年报显示，董事长密春雷自2022年初以来，无法正常履职，且公司多次欲向控股股东与密春雷家属了解情况，但皆无果。

香港01报道称，除了“览海医疗”停牌、密春雷失联外，董卿主持的《朗读者》亦停播至今。

该报道原文链接：https://www.hk01.com/sns/article/788794