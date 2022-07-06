上海人又开始担心遭关“疫情禁闭”

中国/新冠病毒/疫情

由于疫情反弹，中国今天又有几百万人被禁足限制在家中，这也促使上海人担心，在解除长期难熬的封锁禁闭一个月后，疫情限制措施可能重新出现。

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据法新社今天报道说，中国卫生部周三报告了全国近300个新的Covid-19阳性病例。受影响的主要地区是东部的安徽省，目前有两个市镇的170万人被关在家里。

但是从周日开始，上海也出现了阳性病例。上海多数城区已经启动了强制性普筛，而上海所有的卡拉OK酒吧都在周三关闭。当局说，一些感染似乎与这些娱乐场所有关。

在中国最大的城市解除为期两个月的封锁五周后，一些上海居民又有担心会恢复严厉的限制。根据社交网络上广泛分享的信息，一些家庭收到了粮食配给，这加剧了人们的担忧。据一位居民在微信上写道，"普陀区（位于上海市中心）又开始送菜了。"

据当地卫生部门称，在与新冠病毒变种BA.5.2亚系有关的奥米克龙病毒疫情爆发后，大约1400公里外的北方大城市西安正在重新实施 "控制措施"。

众所周知，这种病毒菌株的传染性更强，但毒性较弱。然而，这对中国来说是一个新的挑战，中国是最后一个对该流行病采取 "清零 "战略的国家之一。这项卫生政策包括大规模筛查，在PCR检测呈阳性的情况下进行强制隔离，以及采取有针对性的禁闭。

中国政府认为这种方法是必要的，可以节省医疗资源并保护老年人，因为他们的疫苗接种率相对较低。但清零对经济活动是一个严重的打击，许多企业关闭或以较慢的速度运营。

法新社引述野村银行估计，目前至少有1.14亿中国人受到各种旅行限制，也包括禁封措施。而一周前，这一数字为6600万。