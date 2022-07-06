中俄“不封顶”海上联手威吓日本？

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日前中俄船舰日前在引发主权争议的钓鱼台海域附近出没。就俄罗斯战舰行经东海，中国海军舰艇全程监控，中国专家说，解放军对付其他外国船只都如此，也有专家说，日本不免怀疑，这是否中俄两国串通好的。日本对中国提出抗议，但没有向俄罗斯方面抗议。

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据中央社今天引述消息报道称，中俄关系并非上不封顶，俄舰入钓鱼台海域也被监控。报道引述香港“南华早报”今天消息，一艘俄罗斯战舰行经东海，中国海军舰艇全程监控，中国专家说，解放军对付其他外国船只都如此，也有专家说，日本不免怀疑，这是否中俄两国串通好的。

南华早报说，中国海军监控驶入东海的俄军战舰之际，正值中俄两国共组联合战线以对付来自美日两国的压力，此前今年5月间，两国战略轰炸机飞越日本海。因此日本早稻田大学副教授张望则说，俄舰闯入钓鱼台海域，使得东亚的争端更棘手，因中俄两个月前曾经在东海联合军演，日本不免质疑，此举是否两国串通好的，一搭一唱对日本施压。

日本已就此于1日向中国表达抗议，隔天凌晨4时35分，两艘中国海警船舰驶入钓鱼台附近海域，日本再度表达强烈不满，据日本海上保安厅，中国船舰已连续81天在钓鱼台附近的争议海域出没。

据共同社说，日本并未向俄国表达抗议，因俄国并未声称钓鱼台主权是他们的，而且俄舰行经争议海域，很显然是为了躲台风。

据该报道，上海政法学院国际事务与公共管理系教授倪乐雄表示，俄舰现身东海意在告诉日本，不论是否蓄意闯入钓鱼台海域，日本就是当前中俄的共同敌人，但倪乐雄与远望智库研究员、北京军事专家周晨鸣都认为，中国绝不会让第3方介入领土争议。