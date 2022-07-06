中国威视公司在法国引发疑问

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法国西部地区的大报Télegramme 近日发表有关中国在布里坦尼地区渗透影响的系列调查，其中涉及在法国多个机场负责行李检查的中国公司威视公司。

法国西部地区的大报Télegramme 近日发表有关中国在布里坦尼地区渗透影响的系列调查，其中涉及在法国多个机场负责行李检查的中国公司同方威视公司。

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报道指出，2019年12月，布列塔尼西部机场公司经过招标选择了一个新的合作伙伴，中国的同方威视公司（Nuctech）负责对行李的检查，威视公司的报价低于其他竞争对手30 %，而且合同的金额仅为一百万欧元，因而并未引发关注。

而事实上，报道指出，威视公司与中国的军事工业综合体密切相关，而且这家在高科技安全设备（车辆、船只、包裹、行李和人员检查等）方面处于世界领先地位的巨头所赢得的合同清单在法国不断增加。

虽然丝毫也没有引发媒体的关注，但却引发了机场安检部门的警惕。

因为空中安全、边境控制和行李控制都是敏感的活动，威视公司不仅价格低廉，而且选择应标的城市也并不寻常：图卢兹为空中客车公司的所在地。波尔多是航空和航天技术基地，而布里坦尼的布雷斯特，则既是法国的主要国防基地，又是海洋研究的中心地区。未来机场所有的服务都会互相链接，无论谁能进入行李控制室，都能接触到乘客的个人数据、航班数据和其他信息。乘客的个人数据、飞行数据和货物数据。知道谁在搬家，何时搬家以及在哪里等等，这对情报部门来说一定拥有价值。

当然，就目前而言，正如对华为的指控一样，尚且没有任何证据可以确认上述疑问，不过，业内人士表示，同方威视的情况与华为并没有区别。问题是是否准备将一个战略性的部门的钥匙交给一个与中国政府与军队关系密切的公司。

事实上，许多国家都面临着同样的问题，如同华为问题一样，得到美国强烈支持的国家已经禁止在其基础设备中使用中国设备。

北約成員國立陶宛2021年1月29日以國家安全為由，宣布禁止在該國機場使用中國威視生產的監視設備。中國駐立陶宛大使館谴责此举“明顯出於政治動機”。

负责在法国维护威视的法国运营商并没有回应记者的提问，威视在荷兰的副总经理罗伯特-博斯(Robert Bos)今年一月回答美联社提问时表示他们所有业务都符合当地法律，有严格的安全控制和数据保护。