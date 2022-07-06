台湾芒果：澳门之后香港也指控验出新冠病毒

香港/台湾/新冠病毒/芒果

香港政府今晚发布新闻公报称从台湾进口的芒果验出COVID-19病毒，销毁该批水果。此前稍早，澳门称在台湾进口芒果包装验出新冠病毒。再稍早，中国指控从台湾进口芒果包装验出新冠病毒。台湾至此拒绝此类指控。

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据中央社今天报道称，香港政府今晚6日发布新闻公报称，从一批约200公斤的台湾进口芒果，验出一个芒果表面样本对新冠病毒病毒检测呈阳性，已下令分销商将受影响产品停售及下架，并将涉事批次的芒果全部销毁。台湾农委会防检局回应表示，未接获香港政府通知，没有科学证实会经由水果传染人，此举不符合科学。

香港食物环境卫生署食物安全中心发言人今天表示，因应有台湾进口芒果样本在澳门验出新冠病毒，中心已即时加强对同类产品的检测，并于今天收到卫生署的检测报告，指一个台湾进口芒果表面样本对新冠病毒检测结果呈阳性。

该公报称，因应近日澳门的相关检测结果，中心随即联络澳门当局跟进，并加强检测，其间扣检一批33箱（共重约200公斤）由台湾进口的芒果，并抽取9个样本进行检测，化验结果显示一个芒果表面样本对病毒检测呈阳性。

公报并称，得悉检测结果后，食安中心已即时指示有关分销商将受影响产品停售及下架，并将涉事批次的芒果全部销毁。此外，也已派员巡查有关仓库，要求负责人进行彻底清洁和消毒。之后会继续加强对同类产品的检测。

据公报，为防范COVID-19病毒透过进口冷冻食品传入，香港食安中心自2020年年中迄今已抽取超过3万7000个食物及其包装样本作病毒检测，除上述台湾芒果样本外，只有去年8月公布的鲳鱼及包装样本、去年11月公布的乌贼片及包装样本、今年2月公布牛肉及猪皮的包装样本，及今年4月公布的牛内脏包装样本及鸡腿包装样本检测呈阳性。

但港府新闻公报也提到，新冠病毒病毒主要透过飞沫传播，病毒不能在食物或食物包装中繁殖。根据现有的科学资料，世界卫生组织和各地的食物安全风险评估机构认为，人类不太可能透过进食食物而感染新冠病毒。

中央社引述台湾防检局强调，以新冠病毒为理由而影响国际贸易，从2020年的11月起在世贸组织（WTO）的食品安全检验与动植物防疫检疫措施委员会（SPS委员会），就有加拿大、欧盟、印度、美国等国对中国陆续提出关切，显示中国措施不合理。