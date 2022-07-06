欧盟计划投资塔吉克建全球最高水坝削弱中俄影响力

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路透社报道，据欧盟官员表示，欧盟计划成为塔吉克境内全球最高水坝的最大投资方，此举旨在协助中亚减少依赖俄罗斯能源，同时也是欧盟回应中国一带一路倡议的一环。

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塔吉克2016年开始兴建这座罗根（Rogun）水力发电厂，这座发电厂可以让塔吉克实现完全的能源独立。

欧洲投资银行（European Investment Bank，EIB）目前没有投资这项计划，这座水力发电厂的主要开发商是意大利建设集团Webuild。

不过，欧洲投资银行一位发言人本周告诉路透社，欧盟委员会已要求该行成为这项计划的"大投资人"

塔吉克能源部长朱玛（Dalyor Juma）6月告诉路透社，罗根水力发电厂造价预估约80亿美元，目前已投入约30亿美元。一名知情的欧盟官员表示，这项工程目前为止多是由塔吉克政府发债和民间贷款挹注，不过，塔吉克政府已向欧盟寻求财务和技术援助，以完成这项建设。

欧洲投资银行在2014年到2020年间投资中亚约1亿8200万欧元，仅占该行在欧盟27个成员国以外地区数以十亿计美元投资的一小部分。

这名要求匿名的欧盟官员表示，欧盟成为这座水力发电厂最大投资人的最主要目的，是为了让塔吉克及其两个邻国，摆脱对俄罗斯能源的依赖。

罗根水力发电厂设计坝高335公尺，开发商表示，完工后将成为全球最高的水力发电厂，可望终结塔吉克长久以来电力短缺问题，同时还有能力向乌兹别克和哈萨克出口电力。

这名欧盟官员表示，这项投资将是欧盟"全球门户"(Global Gateway）计划的一部分。欧盟去年12月宣布这项规模3000亿欧元的全球基础建投资计划，以更好、更环保的诉求来取代中国的一带一路倡议。

目前为止仍不清楚欧盟的计划何时会变成实际投资，但欧盟官员表示，将在今年最后一季前做成决议。