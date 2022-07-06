泽连斯基在基辅会见爱尔兰总理马丁

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俄罗斯军队周三继续以猛烈炮火强攻乌克兰东部顿内茨克州，为地面部队推进作准备。乌克兰官员周三表示，当局继续在被轰炸的斯拉夫扬斯克市撤出平民。乌克兰总统泽连斯基在基辅会见到访的爱尔兰总理马丁。

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法新社消息，乌东斯拉夫扬斯克市市长瓦迪姆·利亚赫(Vadim Liakh)表示，疏散行动每天都在进行。市长在一段视频中补充说，这座11万人口的城市目前还剩下 23,000 居民。在俄罗斯入侵乌克兰以来，该市有17人死亡，67人受伤。

市长利亚赫还强调，在这座被轰炸数周的城市，基础设施仍在运转，但中央供水系统一个月前中断了，该市三分之一的地方经常断电”。

俄军3日掌控乌克兰在卢甘斯克州（Luhansk）最后据点的利西昌斯克（Lysychansk）后，继续对顿内茨克州（Donetsk）展开攻势，斯拉夫扬斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）两座城巿都笼罩砲火下。乌克兰官员周三表示，当地遭到彻夜炮击，"没有一个地方安全"，守军正殊死力抗敌军进犯。

另外，爱尔兰总理马丁周三到访基辅，与乌克兰总统泽连斯基会面，表达爱尔兰与乌克兰团结一起，并讨论爱尔兰向乌克兰提供援助的计划。

马丁到访基辅外围布查镇等地区，俄军士兵被指控在这些地区犯下战争罪行。

马丁指责俄罗斯发动的残酷战争严重违反国际法，必须停止。

泽连斯基表示，部分盟国至今对启动制裁仍然犹豫，俄罗斯仍未感受到制裁的压力。泽连斯基并要求西方盟国提供更先进的防空系统。