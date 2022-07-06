港人李子贤偷渡台湾不成入狱 现又因暴动袭警坐牢

香港

李子贤等参与“反送中”运动的12港人，先前因偷渡台湾不成相继被捕入狱，去年初李子贤服刑期满，5日又因暴动和袭警罪，被法官判坐牢3年半。

广告 继续浏览后续

据中央社署名张谦今天报道称，李子贤昨天在区域法院承认暴动罪及袭警罪，法官判刑表示，要阻吓袭警罪行，绝不姑息。事出2019年9月底，港岛的主要商业区与政治中心“金钟”爆发“反送中”示威，现年31岁的李子贤参与其中；当时警方抓人，他拿砖头砸警员头，被捕后执法人员在他的背包搜出束线带及铁条等。

此前的2020年8月，李子贤、李宇轩等12名“反送中”支持者试图搭船逃往台湾，但中途被广东海警截获，同年底在深圳被判刑，其中李宇轩等8人被判入狱7个月，另外两人入狱3年，两名未成年者获释。

去年初，李子贤等服刑期满，移交香港警方处置。这8人中，只有李宇轩涉嫌违反港区国安法，其余7人则是涉及暴动罪、制造爆炸品罪等。

据该报道说，李宇轩是民间组织“香港故事”成员，这个组织被视为主张“港独”。去年8月，李宇轩及法律助理陈梓华承认，串谋壹传媒创办人黎智英和黎的私人顾问赛门（Mark Simon）等，透过“重光团队”（SWHK）请求外国制裁香港，高等法院已开庭审理两人，预定9月再审。