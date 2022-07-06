港府新班子8月订工作指标 司局长设交流会加强与议员沟通

香港/政治

为了展示新一届政府施政新气象，行政长官李家超今（6日）早宣布，已要求全体15个决策局的局长在8月就其负责的政策事务提交工作指标，并会成立四个高层工作组，统筹解决跨代贫穷、土地房屋供应、公营房屋供应和市政问题。他又透露，为加强行政立法沟通，司局长日后每月会与议员就不同议题交流。

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李家超上任后首次出席立法会「行政长官答问会」环节时表示，新一届政府是执行型的政府，「以结果为目标」，解决香港各种问题。他会成立四个分别由司长和副司长领导的工作组，强化治理能力，解决四大问题，当中，由政务司司长陈国基领导的「弱势社群学生摆脱跨代贫穷小组」，将针对「劏房户」和弱势学生推出精准的扶贫方案，协助他们摆脱跨代贫穷，其间会结合社会力量推行。

由财政司司长陈茂波领导的「土地房屋供应统筹组」，会联同相关决策局和部门，在规划、基建和交通等范畴解决土地和房屋供应问题，以「提速、提效、提量」为目标，优化程序和流程，提高供应效率。 两个由副司长领导的工作组包括「公营房屋项目行动工作组」和「地区事项统筹工作组」。前者由财政司副司长黄伟纶领导，他要在本届政府上任100日内，提出加快公营房屋供应的建议，包括研究如何利用私人参建模式。至于后者，则由政务司副司长卓永兴领导，需要针对性地解决地区关注的议题，如卫生黑点、阻街、环境、市容等，相关部门要在两个月内采取行动，检讨后再变成恒常计划在各区执行。

李家超亦建议加强行政与立法的沟通，包括每月举行立法会前厅交流会，每次由司长或副司长带领五至六名局长出席，与议员交流，建议已获得立法会主席梁君彦的正面响应。他又说，交流会可以设定或不设定议题，首次交流会将由他带领三名司长、三名副司长和行政长官办公室主任出席；第二次会由政务司司长陈国基率领局长出席，之后是财政司司长和律政司司长。

他说，交流会可以让官员与议员建立协作关系，官员藉此可解释政策，也可了解民情。至于出席的议员，由立法会决定。