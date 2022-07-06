约翰逊会见内阁成员坚称不会辞职

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英国相约翰逊周三与一批内阁高层官员会面后表示拒绝辞职。英国政府内阁包括财政大臣苏纳克与卫生大臣贾维德在内的内阁大臣相继辞职，保守党内要求他下台的声浪再起，工党也呼吁他提前举行大选。周三一批英国内阁官员到首相府要求首相约翰逊辞职，使约翰逊面临更大压力。

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报道称，约翰逊周三表示他会继续留任，专注国家面临的极其重要的问题。

法新社援引多家英国媒体周三报道，包括几位政府重量级人物在内的内阁代表团准备要求约翰逊辞职。

路透社引述消息报道，部分高层部长向约翰逊表示"他必须离任"。而另一个消息则说，如果约翰逊决定留任，至少有一人会支持他。

约翰逊此前在国会下议院出席答问环节时表明他会继续留任，并排除提前举行大选。约翰逊表示，经济正经历艰难时期，俄罗斯入侵乌克兰是欧洲80年来最严重的战争。约翰逊在英国议会表示：“这正是你期望政府继续工作而不是走开的时刻。”

因不满约翰逊领导英国内阁出现的辞职潮，由原财政大臣苏纳克及原卫生大臣贾伟德辞职引发，目前超过30名官员离职，保守党内倒戈的人数也在增加。

在财政大臣苏纳克5日宣布辞职后，约翰逊随后宣布由教育大臣查学礼（Nadhim Zahawi）改任财相，内阁办公室事务部长柏建熙（Steve Barclay）担任卫生大臣。根据英媒，迄今至少32名议员辞职。

路透社报道，在没有即时方法迫使约翰逊下台的情况下，一名保守党议员把目前的处境比作美国前总统特朗普试图推翻大选结果。这名议员认为，最终将陷入特朗普式的僵局，对保守党造成极大的损害。

英国首相约翰逊上月才挺过保守党内对他的不信任投票，目前他的内阁官员又因质疑他的领导能力而相继辞职。英媒报导称，保守党"1922委员会"已改变规定，约翰逊恐将再面临不信任投票。