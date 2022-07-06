缴不出罚款广西超生儿“被抱走” 官员称当年“社会调剂” 引发众愤

婴儿“被抱走”发酵

广西全州一封信访文件曝光了「社会调剂」超生婴儿事件。当地官方称，当年超生的孩子由“全县统一抱走进行社会调剂，没留存任何记录”，并“不存在拐卖儿童的行为”。从而引发网民愤怒。据中央社援引新京报报道，申诉人1990年因缴不出超生罚款，未满一岁的儿子被计生干部强行抱走。他们盼有生之年能一家团聚。

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中国网络近日流传一份全州县卫生健康局的文件，回复信访人称，他们当年违反计划生育政策超生的第7个孩子“由全县统一抱走进行社会调剂，不存拐卖儿童的行为”，并称未留存这些孩子去向的纪录。

中国过去执行一胎化政策时，一般对超生父母开罚“社会抚养费”。全州以“社会调剂”之名强行带走婴儿的作法，引起舆论热议。

新京报7月5日采访到当事人家属。这名被抱走的男孩叫邓小周，他的五姐邓海荣告诉新京报，他们的父母育有4子3女共7个小孩，出生于1989年的邓小周排行老么。

她说，根据当时的计生政策，乡政府和计生站要求父母缴罚款，但家里没钱，一些家具、电视和猪都被带走抵押。父亲曾借了几千元人民币，但仍未能交齐罚款。

邓海荣和她的大姐表示，1990年8月的一天，母亲和邓小周被安排在全州一家旅店的二楼。当时任职于全州县安和乡计生站的高姓人员和几个人，把邓小周从母亲怀中抱走。

根据全州卫生局引发关注的那份文件，邓小周父母举报的人名为“高丽君”。

邓家人表示，他们3、4年前曾透过网络寻找邓小周，去年派出所也曾调查弟弟失踪事件，但一直没消息。几天前收到全州卫健局的信访不予受理告知书后，父亲难以接受，迫于无奈，哥哥把它发上网才引起关注。

全州的上级政府桂林昨天以“不当处理信访”，将全州卫健局局长等相关人员停职调查，并派出联合工作组调查。

邓海荣说，近日当地政府和派出所都有人到家里了解状况，镇政府人员承诺会帮忙协寻邓小周。

她说，父母年事已高，最大的愿望是寻回弟弟，一家团聚。

据中央社指出，陆媒也纷纷发声批评事件。经济观察报一篇评论说，“社会调剂”的说法“突破了一般的公众情感和道德底线”，孩子竟然能被当作商品物资一样统一调剂，是公众对当地政府最大的诘问。

新京报另一篇评论也提到，在目前“全国打拐”的背景下，不少父母倾全力寻找孩子，当地政府不该用“无任何纪录”打发邓家人的要求。

中国过去也传出过类似超生婴儿被强制抱养的新闻。2014年中国青年报报导“被‘调剂’了23年的人生”，和2011年财新杂志的“邵氏‘弃儿’”，分别揭露了在四川达州和湖南邵阳的故事。

经济观察报的评论现呼吁，政府应调查被调剂孩子的讯息，让他们找到回家的路，因为“当年因此失散的并不是一个，而是很多”。