网传公开信 指控上千中国儿童打新冠灭活疫苗患染糖尿病

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中国国产新冠疫苗再被控引发严重副作用。中国逾千孩子的父母4日发出公开信，控诉孩子接种科兴生物、北京生物等灭活疫苗后患染第1型糖尿病，染病孩子要终身注射胰岛素，身心备受折磨。公开信最后强调：“恳请有关部门不要删贴…希望讨个公道和说法…不要低估了我们为孩子讨回公道的决心。”

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据中央社今天报道称，中国网传公开信，指控上千中国儿童打国产新冠灭活疫苗患染糖尿病。网络平台“卫柏兴说医改”刊登一封题为“1000多孩子集体第1型糖尿病，父母泪诉再求助！”的公开信，这封信于4日发出，署名为“疫苗1型糖尿病受害者群体”。

据信中指出，他们是来自全国30个省自治区、直辖市的1000多名孩子的父母。去年11月以来，全国各地启动对3至17岁孩子接种疫苗，孩子因学校催打或强制而接种疫苗，接种的是科兴生物、北京生物等公司的疫苗。公开信称，孩子接种疫苗后出现多饮多尿、情绪低落、身体消瘦的症状，多名孩子因“酮症酸中毒”送医院，确诊患染第1型糖尿病。

信中指出，他们有多份孩子接种疫苗前后的体检报告，证实孩子的血糖水平在接种疫苗前是正常，接种后才出现异常。公开信表示，患上第1型糖尿病是终身，孩子现在要每天4次注射胰岛素维持血糖，有些孩子更要同时服用口服药，有些孩子血糖很难控制，而且还有并发症，非常痛苦。

公开信转载了一张由广东省医学会5月30日发出的“预防接种异常反应鉴定书”，指一名病人接种疫苗后3天出现多饮多尿、乏力及体重下降症状，“不排除与其接种新冠肺炎病毒疫苗之间存有因果关联”，但又指“本病例不太可能是预防接种的异常反应”。公开信中也引述去年上海同济大学干细胞研究与临床转换研究所的研究，指接种疫苗后血糖在第7天上升，第28天达到高峰，上升约13%。

据该报道，公开信表示，父母们5月时发布了首封题为“求救信！600多孩子疑接苗后集体确诊1型糖尿病”的公开信，曾引起社会广泛关注，但不久之后就404，遭全网“和谐”。公开信最后强调：“恳请有关部门不要删贴…希望讨个公道和说法…不要低估了我们为孩子讨回公道的决心。”

该报道引述自由亚洲电台5日消息，因涉嫌颠覆国家政权仍被羁押的湖南株洲民主人士欧彪峰，其5岁长子欧阳朗诚，也在今年6月，即接种疫苗后3个月证实患上第1型糖尿病。该报道引述欧彪峰太太魏欢欢表示，长子最明显症状是频尿，医生没有直接否认由疫苗引发的可能性，只说他们没有鉴定权力。

今年5月，中国网络也流传两封声称是白血病患者的公开信，指控接种科兴生物、北京生物等新冠病毒疫苗后患病，当时已统计上千病例。

据中央社说，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆5月27日表示，判断疫苗不良反应需考虑6方面，包括时间上是否有关联、是否具备生物学合理性、关联的强度、异常反应需具备规律性、关联上一致性及关联的特异性。如果怀疑身体不适与接种疫苗有关，应报告并由专家调查。

该报道原文链接：cna.com.tw/news/acn/202207060226.aspx