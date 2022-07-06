美国参议院呼吁调查抖音和数据安全

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美国国会一个委员会呼吁对中国抖音TikTok的数据隐私做法进行调查，这增加了针对中国集团字节跳动旗下社交网络的压力。

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据法新社今天报道称，美国参议员呼吁对TikTok和数据安全进行调查。争议的核心是6月中旬发表的一篇Buzzfeed文章，声称字节跳动Bytedance的中国员工曾多次接触到该应用的美国用户的非公开数据。抖音TikTok证实了这一信息，并试图回应美国民选官员的担忧，但没有成功地让他们放心。

美国参议院情报委员会主席马克-华纳(Mark Warner)和副主席马可-鲁比奥(Marco Rubio)写信给美国消费者保护机构联邦贸易委员会，要求他们调查这个 "明显的欺骗行为"。信中提及，"在中国的员工可以完全访问用户信息，包括美国用户出生日期、电话号码和其他认证数据，" 信中还提到中国法律规定，如果中国政府要求，在中国的公司必须分享其数据。

法新社联系到抖音TikTok的一位发言人，他说：“正如我们一再表示的那样，抖音TikTok从未与中国政府分享过美国用户的数据，如果被中国政府要求，抖音也不会答应。”

6月中旬，TikTok宣布，与该平台的美国用户有关的所有数据现在都储存在美国甲骨文集团的服务器上。周五，抖音向美国参议员发出一封信，保证对信息访问是按照 "强有力的 "授权协议和控制进行。该集团的经理还解释说，字节跳动ByteDance的工程师将只能在甲骨文的IT环境中研究该平台的算法，而不能提取任何数据。

然而，尽管TikTok已经发布多篇新闻稿解释，但一些美国民选官员却在坚持批评。由特朗普任命的美国电信机构专员布伦丹-卡尔已要求苹果和谷歌将抖音从其移动应用商店中删除。

美国电信机构专员布伦丹-卡尔写信称，“抖音TikTok不仅仅是一个有趣视频分享应用程序，也是披着羊皮的狼 和一个复杂的监视工具。”

据法新社说，在白宫任职期间，前总统特朗普曾试图通过各种行政命令禁止中国抖音。现总统拜登撤销了这些规定。但TikTok仍在接受美国外国投资委员会（CFIUS）的审查，该机构负责评估任何外国投资对美国国家安全的风险。